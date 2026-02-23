본문 바로가기
[특징주]'온라인 확대' 기대…CJ프레시웨이, 3%대↑

김대현기자

입력2026.02.23 10:45

마켓보로 지분 인수를 통한 온라인 플랫폼 확대가 기대되는 CJ프레시웨이 의 주가가 오름세다.


23일 오전 10시37분 기준 CJ프레시웨이는 전 거래일 대비 1200원(3.55%) 오른 3만5000원에 거래됐다.

[특징주]'온라인 확대' 기대…CJ프레시웨이, 3%대↑
CJ프레시웨이는 지난 5일 공시를 통해서 마켓보로 지분 1657주(지분율 27.5%)를 취득한다고 밝혔다. 취득이 마무리될 경우 지분율은 55%로 경영권을 확보할 것으로 예상된다.

이날 IBK투자증권은 CJ프레시웨이에 대해 투자의견 매수와 목표주가 4만8000원을 유지했다.


남성현 IBK투자증권 연구원은 "마켓보로 지분 인수는 온라인 플랫폼 확대를 통한 점유율 증가를 위한 초석"이라며 "시장 침투율 확대를 통한 지속 가능 성장, 생태계 조성을 통해 온라인 영역으로 사업자 유입, 신규비즈니스 영역의 진출 등 세가지 큰 의미를 갖는다"고 말했다.




김대현 기자 kdh@asiae.co.kr
