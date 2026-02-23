삼정KPMG "로보택시, 올해 실제 수익성 여부 판가름"

'자율주행의 서막, 로보택시시장의 경쟁 전략'

보고서 발간

올해 로보택시가 기술 시연 단계를 넘어 실제 수익을 창출하는 산업 모델로 전환할 수 있을지 알 수 있다는 시장의 분석이 나왔다.

삼정KPMG는 23일 '자율주행의 서막, 로보택시시장의 경쟁 전략' 보고서를 발간했다. 보고서는 로보택시를 단순한 기술 실험이 아닌 데이터·자산·규제·평판을 중심으로 전개되는 종합 산업 생태계 경쟁으로 규정했다.

KPMG가 발표한 '글로벌 자동차 산업 경영진 조사(Global Automotive Executive Survey 2025)'에 따르면, 응답자의 87%는 2030년까지 모든 차량 유형에서 자율주행이 표준이 될 것으로 전망했다. 자율주행 자동차시장은 지난해부터 연평균 약 23% 성장해 2030년에는 1220억달러(약 175조8020억원) 규모에 이를 것으로 예상된다.

로보택시는 자율주행 기술의 대중적 수용성을 시험하는 동시에 실질적인 매출을 창출할 수 있는 사업 모델이라는 점에서 전략적 의미가 크다. 글로벌 시장조사기관 마켓앤마켓(MarketsandMarkets)은 2023년부터 2030년까지 로보택시 시장이 연평균 71~108% 수준의 고성장을 기록할 것으로 내다보며, 폭발적인 확장 가능성을 전망했다.

보고서는 로보택시 구현의 핵심 역량으로 자율주행 소프트웨어, 차량 플랫폼 개발 및 양산, 라이드 헤일링 생태계 구축·운영을 꼽으며, 이를 바탕으로 ▲완전 수직 통합 ▲플랫폼 수명 확장 ▲솔루션 통합 운영 ▲차세대 라이드 헤일링 ▲제조 기반기술 통합 ▲시스템 오케스트레이션(Orchestration) 등 6가지 비즈니스 모델을 도출했다.

완전 수직 통합 모델은 세 가지 역량을 모두 내재화하는 구조로, 협업 강도와 솔루션 개방성이 낮다. 대표적으로 테슬라와 아마존의 죽스(Zoox)가 해당한다. 플랫폼 수명 확장 모델은 차량양산을 외부 OEM으로부터 조달하며 자율주행 솔루션의 범용화를 추진한다. 바이두(아폴로 고)와 Pony.ai가 대표적이다.

솔루션 통합 운영 모델은 외부 OEM과 긴밀히 협업하면서 자율주행 서비스 자체의 상품화에 집중하며, 웨이모(Waymo)가 해당한다. 차세대 라이드 헤일링 모델은 플랫폼 운영 역량을 중심으로 외부 기술을 결합하는 구조로, 대표 기업은 우버(Uber)와 리프트(Lyft)가 있다.

제조 기반 기술 통합 모델은 전통 완성차 기업이 자율주행 기술을 내재화하거나 외부에서 조달해 결합하는 방식으로, 현대자동차그룹(모셔널 중심)과 폭스바겐 그룹(모이아 중심)이 속한다.

마지막으로 시스템 오케스트레이션 모델은 특정 역량을 내재화하되 전략적 파트너십을 통해 유연하게 조합하는 형태로, 스텔란티스?엔비디아?우버?폭스콘 협업 사례가 이를 보여준다.

보고서는 로보택시가 일상 교통수단으로 안착하기 위해 해결해야 할 과제로 데이터, 자산, 규제, 평판을 제시했다. 데이터 경쟁력의 핵심은 '데이터 플라이휠(DataFlywheel)' 구축이다. 특히 발생 빈도가 매우 낮은 예외 상황, 이른바 '롱테일 데이터' 확보가 관건이다. 롱테일의 특성상 실제 사례를 수집하기가 어려워 데이터를 생성할 수 있는 방안에 주목해야 한다. 보고서는 데이터 생성을 위한 검증된 플랫폼 조달, 생성형 인공지능(AI) 기반 시뮬레이션 자체 개발, 외부 조달과 자체 개발의 하이브리드 모델 등 복수의 전략을 제안했다.

자산 측면에서는 초기 시장 선점을 위한 차량의 선제적 투입과 원가 절감이 핵심이다. 대량 생산 체계, 기존 완성차 플랫폼 활용, 자율주행 파운드리(위탁생산) 모델 등을 통해 자산 경량화를 구현해야 기존 택시 및 라이드 헤일링 서비스와 가격 경쟁이 가능하다고 분석했다. 규제 환경에 대한 대응도 중요하다. 초기에는 자산 확보가 우선이지만, 시장이 성숙하면 운영 효율이 경쟁력을 좌우한다. 수요 예측 기반 플릿 운영, 충전·정비 시간 최소화, 운영 모델 표준화가 주요 과제로 제시됐다.

평판 관리 역시 핵심 변수다. AI 의사결정과정의 설명 가능성 확보, 사고 발생 시 투명한 대응 체계 마련, 정부와의 협력을 통한 안전 인프라 구축 등이 신뢰 확보의 핵심 요소로 꼽혔다.

삼정KPMG 자동차산업 리더 김재연 전무는 "올해는 로보택시 시장이 자율주행 기술 시연 단계를 넘어, 미래 성장 동력이자 수익성 있는 비즈니스 모델로서 존재를 증명해야 하는 중대한 변곡점"이라며 "국내 기업이 글로벌 로보택시 시장에서 선두권에 진입하기 위해서는 데이터, 자산, 규제, 평판 전반에서 구조적 경쟁 우위를 확보해야 한다"고 강조했다.





오규민 기자 moh011@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>