"폐기물도 다이어트가 답"…성동구, 쓰레기 대란 막는 비결은

3년 계약 선제 체결…5년간 9277t 감량

111곳 재활용 거점에 커피박·페트병까지

올해부터 수도권매립지에 생활폐기물을 직접 묻는 것이 원칙적으로 금지된다. 쓰레기를 그대로 매립하는 대신 반드시 소각 등 중간 처리를 거쳐야 해 처리시설이 부족한 자치구들 사이에서 '쓰레기 대란' 우려가 나오는 이유다.

한 시민이 성수동 음료컵 전용 수거함을 이용해 생활폐기물을 버리고 있다. 성동구 제공. AD 원본보기 아이콘

서울 성동구(구청장 정원오)는 이 문제를 두 가지 전략으로 대비했다고 23일 밝혔다. 쓰레기를 안정적으로 처리할 기반을 먼저 마련하고, 동시에 쓰레기 자체를 줄이는 '폐기물 다이어트'를 병행한다는 구상이다.

성동구는 제도 시행 전 경기도 소재 민간 생활폐기물 소각처리업체 2곳과 3년 처리계약을 선제적으로 체결했다. 직매립 금지가 본격화되면 전국 자치구들이 앞다퉈 소각시설 확보에 나서면서 처리비용이 급등할 수 있다는 판단에서다. 조기 계약으로 처리 물량과 비용을 동시에 잡은 셈이다.

처리 기반 확보 못지않게 성동구가 공을 들이는 것은 쓰레기 발생량 자체를 줄이는 감량, 즉 폐기물 다이어트다. 성동구 생활폐기물 발생량은 2020년 6만5615t에서 지난해 5만6338t으로 5년간 9277t(14.14%) 줄었다. 구가 스스로 설정한 2025년 목표량(5만6429t)도 91t 초과 달성했다.

성수동 일대 유동인구 급증과 1인 가구 증가, 신축 아파트 입주 등 쓰레기를 늘리는 요인들이 상존하는 상황에서 거둔 감량 성과여서 의미가 더 크다는 게 구의 설명이다.

성동구의 폐기물 다이어트 비결은 주민 참여형 분리배출 정책이다. '성동 푸르미 재활용정거장' 111개 이동식 거점을 운영해 2025년 기준 누적 약 36만 명의 참여를 이끌어냈다. 스마트 무인수거함(투명페트병·종이팩), 폐금속 자원 재활용, 성동형 커피박 재활용 등 품목별 회수 사업도 병행하며 버려지는 자원의 순환 경로를 넓혀왔다.

성동구는 핫플레이스로 부상한 성수동 연무장길을 집중 관리 구역으로 지정하고 주말·오후 특별 청소 인력을 투입했다. 이동식 음료컵 수거함 설치로 주말 하루 3000~4000개의 일회용컵을 수거하는 등 생활환경 관리와 자원 회수를 병행하고 있다.

성동구는 올해 생활폐기물 감량 목표를 5만4460t으로 설정하고 분리배출 홍보 강화, 사업장 관리 확대, 무단투기 단속 등을 이어갈 방침이다.

정원오 성동구청장은 "폐기물 감량은 생활 속 작은 노력이 모여야 완성될 수 있는 만큼 앞으로도 주민들의 지속적인 실천과 참여를 바란다"고 말했다.





김민진 기자 enter@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>