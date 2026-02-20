강원도, ‘안락사 제로 넘어 동물복지 실현'…강원형 4대 전략 발표

김진태 지사 “반려동물과 행복한 강원 만들 것”

이제 ‘펫-프렌들리’ 성지…동물복지 본격 시동

의료·산업·관광 융합형 동물복지 모델 구축

강원특별자치도(도지사 김진태)는 20일 강릉에 위치한 도 반려동물지원센터에서 '강원형 동물복지 정책'을 발표하고 복지·의료·산업·관광을 아우르는 4대 전략을 본격 추진한다고 밝혔다.

김진태 강원도지사가 20일 강릉반려동물지원센터에서 동물복지 정책을 발표하고 있다. 강원도 제공

이번 정책은 반려동물 양육이 일상화된 사회 변화에 대응해 공공의 역할을 강화하기 위해 마련됐다. 현재 전국 반려 가구는 591만 가구로 전체 가구의 25% 이상을 차지하고 있으며, 반려동물(개·고양이)은 약 800만 마리 수준으로 추산된다.

김진태 도지사를 비롯해 강원경제진흥원, 강원관광재단, 도수의사회장, 강원대 수의과대학장, 군견훈련소 교관, 강릉 주민, 강릉동물보호센터장 등 각계 전문가와 현장 관계자들이 참석했다. 참석자들은 정책 방향을 공유하고 반려동물지원센터 공간 확대 필요성, 입양 이후 보호자와 유기견을 위한 교육·관리 지원 강화 방안 등 다양한 의견이 논의됐다.

김진태 지사는 "동물복지를 하나의 정책 아젠다로 삼아 보다 체계적으로 추진하려고 한다"며 "이를 위해 각 기관과 전문가들의 협력이 반드시 필요하다"고 밝혔다.

이어 "이곳 반려동물지원센터의 명칭 변경이나 실외공간 확충 등 보완이 필요한 부분도 차근차근 개선해 나가야 한다"면서 "도는 질병 등 불가피한 경우를 제외하고는 안락사 제로화를 달성한 만큼, 앞으로는 동물이 더욱 쾌적한 환경에서 보호받을 수 있도록 정책의 질을 높일 계획"이라고 덧붙였다.

도는 이번 정책을 ▲유기동물 안락사 제로화 확대 ▲동물복지 인프라 고도화 ▲민관 협력 기반 반려문화 확산 ▲동물의료 고도화 및 산업·관광 융합 복지산업 육성 등 4대 전략으로 구체화해 단계적으로 추진한다.

동물복지 정책 인포그래픽. 강원도 제공 원본보기 아이콘

먼저, 유기동물 안락사 제로화를 한층 강화한다. 시군 유기동물보호센터를 신축·현대화해 보호 환경을 개선하고, 유동인구가 많은 지역에는 유기견 입양센터를 설치·운영한다. 유기묘 전용 입양센터는 협력 방식으로 확대해 입양 기반을 넓힌다. 시군 보호센터는 2022년 8개소에서 2025년 17개소로 확대됐으며, 2032년까지 24개소로 확충할 계획이다.

안전하고 책임 있는 동물복지 인프라를 구축한다. 반려동물지원센터의 명칭과 기능을 개선하고 시설을 보강해 거점 역할을 강화한다. 맹견 관리 체계를 정비하고 문제견 행동교정 지원 시스템을 마련하는 한편, 동물복지와 연관 산업을 전담할 조직과 인력을 확충한다.

또한, 민관 협력을 기반으로 성숙한 반려문화를 확산한다. 민간이 주도하는 반려문화 행사에 행정·의료 지원을 연계하고, 동물 교감·치유 프로그램을 정례화한다. '반려동물 도민학교'를 통해 책임 있는 반려문화 교육도 확대할 방침이다.

아울러 동물의료 고도화와 산업·관광 연계를 통해 복지산업을 육성한다. 공공동물병원을 지정해 야간·휴일 응급의료체계를 구축하고, 반려동물 전문 공수의사를 확대한다. 강원관광재단과 협업해 반려동물 동반 가능 숙소·카페·식당 등을 인증하는 '펫-프렌들리 인증제'를 도입하고, 강원 특산물을 활용한 프리미엄 간식 제조기업을 발굴해 지역 밀착형 펫산업 경쟁력을 강화한다.

동물복지 정책 인포그래픽. 강원도 제공 원본보기 아이콘

앞으로 도는 공공·유관기관·민간이 역할을 분담하는 '동물복지 3각 협력체계'를 구축해 정책 실행력을 높일 계획이다. 도는 정책 수립과 행정·의료 지원을 총괄하고, 유관기관은 산업 및 관광 연계를 담당하며, 민간은 입양·교육·문화 확산 등 현장 실행을 맡는 구조로 협력을 강화한다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



