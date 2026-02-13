본문 바로가기
삼성전자·LG전자, 설 연휴 '긴급 수리 서비스' 운영

장보경기자

입력2026.02.13 08:39

16·17일 휴무…'주말케어센터' 9곳·바로 서비스 4곳 운영

삼성전자서비스센터는 설 연휴 기간인 14~18일 스마트폰, 가전제품 등 긴급한 수리가 필요한 고객을 위해 '긴급 수리 서비스'를 제공한다고 13일 밝혔다.

삼성전자서비스 엔지니어가 지난해 10월 삼성스토어 상도점에서 '바로 서비스'를 제공하고 있다. 연합뉴스

삼성전자서비스 엔지니어가 지난해 10월 삼성스토어 상도점에서 '바로 서비스'를 제공하고 있다. 연합뉴스

연휴 첫날인 14일에는 전국 169곳 서비스센터와 출장 서비스를 평소처럼 정상 운영한다.


설 전날인 16일과 당일인 17일은 휴무에 들어가지만 15일과 18일에는 삼성강남·홍대·중동 등 주말케어센터 9곳, 삼성스토어 상도·더현대 서울 등 바로 서비스 4곳에서 사전 예약을 통해 스마트폰, 태블릿, 웨어러블 제품 점검 서비스를 이용할 수 있다.

주말케어센터 예약은 홈페이지 및 컨택센터를 통해 할 수 있다. 운영 시간은 오전 9시부터 오후 6시까지(삼성강남 서비스센터는 오전 10시~오후 8시)이다. 바로 서비스 4곳은 오전 10시 30분부터 오후 8시 30분까지 운영한다.


LG전자도 설 연휴 기간 긴급 서비스가 필요한 건에 대해서는 평소와 같이 24시간 유인 상담 및 수리 출장 서비스를 제공한다.




장보경 기자 jbg@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

