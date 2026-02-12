전주시, 대한민국 문화도시 성과 평가 '우수도시' 선정

'가장 한국적인 미래문화도시' 성과 인정

전주시가 정부로부터 전통과 첨단기술을 융합해 대한민국 문화도시 사업을 잘 수행한 우수도시로 인정받았다.

전주시는 문화체육관광부가 제2~4차 법정 문화도시(17곳)와 대한민국 문화도시(13곳) 등 국내 30개 도시를 대상으로 실시한 '2025 대한민국 문화도시 성과평가'에서 우수도시로 선정됐다고 12일 밝혔다.

'대한민국 문화도시' 사업은 지역의 고유한 문화 자원을 활용해 시민이 공감하고 즐길 수 있는 지역문화를 만들고, 도시 브랜드를 확산할 수 있도록 국가가 지원하는 사업이다.

문체부는 전국 문화도시를 대상으로 한 이번 성과평가에서 각 문화 도시별 정책 추진 성과와 실행력 등을 종합적으로 평가했다.

그 결과 전주시는 '대한민국 문화도시'의 원년인 지난해 '가장 한국적인 미래문화 도시'라는 비전을 바탕으로 전통문화와 첨단기술을 융합해 독보적인 도시 브랜드를 확립하고자 실감형 콘텐츠를 육성했다는 평가를 받았다.

특히 대표적인 실감형 콘텐츠인 ▲기록유산을 AI와 로봇 기술로 재해석한 '기억의 붓' ▲관객의 소망을 빛의 군집으로 구현한 '소원 등' ▲감정에 반응하는 국악기 '소리 화답' 등은 단순 기술을 넘어 예술적 가치를 구현했다는 호평을 끌어냈다.

또한 전주시는 'AI 국악 크로스오버' 공모전을 통해 국악의 전통과 현대적 감각을 융합하는 등 국악의 대중적 접근성을 확대하고 문화도시 전주의 브랜드 가치를 높이기도 했다.

이와 함께 시민이 단순한 관람자가 아닌 창작 주체로 참여할 수 있도록 운영한 '미래문화콘텐츠 아카데미'와 '만사 OK 프로그램'의 경우 96.6%라는 높은 교육 만족도를 기록했으며, 미래문화축제 '팔복'은 '팔복팔경'이라는 주제로 시민들의 뜨거운 호응을 얻기도 했다.

전주시는 이번 우수도시 선정과 지난해 추진한 성과를 발판 삼아 앞으로도 미래문화 콘텐츠를 고도화해 전주를 미래문화 거점도시로 육성해 나갈 방침이다.

전주시 관계자는 "이번 우수도시 선정은 전주의 전통 가치를 현대적 기술로 재해석해 시민의 삶의 질을 높이려 노력한 결과"라며 "앞으로도 시민들이 일상에서 문화적 변화를 체감할 수 있도록 내실 있는 사업 추진에 최선을 다하겠다"고 말했다.





