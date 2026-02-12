부산지방보훈청, 설 맞아 취약계층 국가유공자 위문

명절 앞두고 가정 방문, 안부 점검·위문품 전달

국가보훈부 부산지방보훈청(청장 이남일)은 설 명절을 맞아 지난 11일 지역 내 취약계층 국가유공자를 방문해 위문 활동을 실시했다.

부산지방보훈청 이남일 청장이 설을 맞아 국가유공자를 위문하고 있다.

이번 위문은 설 명절을 앞두고 가족의 돌봄이 상대적으로 취약한 국가보훈대상자들의 안부를 살피고, 따뜻한 명절 분위기를 전하기 위해 마련됐다.

부산지방보훈청은 국가유공자 자택을 직접 방문해 건강 상태와 생활 속 불편 사항을 세심하게 점검했으며, 위문품을 전달하며 감사와 존경의 마음을 전했다.

이남일 부산지방보훈청장은 "국가를 위해 헌신하신 국가유공자분들이 따뜻한 명절을 보낼 수 있도록 세심히 살피고, 취약계층 국가보훈대상자에 대한 지속적인 관심과 돌봄을 통해 촘촘한 복지 지원을 지속적으로 추진해 나가겠다"고 말했다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



