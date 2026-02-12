국민연금의 해외 첫 '오피스' 개발투자, 준공전 임대 '완판'

캐나다 CIBC스퀘어 오피스 임대율 100% 달성

국민연금공단이 해외 부동산 투자 역사상 처음으로 참여한 오피스 개발사업에서 준공 전에 모두 임대 '완판'됐다.

12일 국민연금공단은 2016년 투자한 캐나다 토론토 CIBC 스퀘어 2개 동이 준공 4개월을 앞두고 임대율 100%를 조기 달성했다고 밝혔다.

국민연금은 CIBC 스퀘어 오피스 2개 동에 2016년과 2018년 각각 투자했다. 총사업비는 약 2조5000억원이다. 투자 개시 후 2020년 코로나19 확산에 따른 재택근무 증가, 2022년 말 이후 금리 인상 및 원자재 가격 상승 등의 어려움에도 순조롭게 진행됐다는 설명이다.

CIBC 스퀘어 오피스 2개 동 중 타워1의 경우 2021년 준공 후 리파이낸싱을 통해 투자원금 대부분을 회수했다. 타워2는 오는 6월 준공 예정이나 임대율 100%를 조기 달성한 상태다.

서원주 국민연금공단 기금이사는 "이번 사례는 당시 신생 투자지역인 캐나다 시장을 기금이 수년간 바텀업(bottom-up) 분석을 통해 수요 증가를 예측하고 선제적으로 투자한 결과"라며 "앞으로도 글로벌 네트워크를 강화해 유망한 투자기회를 발굴하겠다"고 말했다.

국민연금은 CIBC 스퀘어 투자 이후 뉴욕 맨해튼 소재 '원 반더빌트', '원 매디슨 애비뉴' 등 해외 오피스 개발 사업을 연이어 진행했다. 지난해에는 국내 최대 규모의 오피스 개발사업인 마곡 원그로브를 준공시켰다.

김성주 이사장은 "앞으로도 해외 우량자산에 대한 투자 기회를 적기에 확보해 투자 성과를 제고하겠다"고 밝혔다.

전라북도 전주 국민연금공단 기금운용본부 전경





이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr



