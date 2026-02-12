본문 바로가기
교직원공제회·군인공제회·더케이교직원나라, 복지 확대 MOU

김동표기자

입력2026.02.12 10:51

한국교직원공제회는 군인공제회·더케이교직원나라와 '회원 복지 증진및 상호 협력 강화를 위한 3자 업무협약(MOU)'을 체결했다고 12일 밝혔다.


이번 협약은 각 기관이 보유한 전문성과 인프라를 연계해 보다 나은 복지서비스를 제공하기 위해 추진됐다. 이번 협약을 통해 기존 교직원공제회 회원만 이용 가능했던 더케이교직원나라의 교육가족복지포털 '더케이몰(The-K Mall)'을 군인공제회 회원도 이용할 수 있다.

교직원공제회는 이번 협력체계에서 총괄 역할을 맡아 기관 간 협력 네트워크를 구축·관리하고, 더케이몰을 기반으로 한 신규 복지서비스의 공동 발굴과 지원을 통해 전반적인 복지서비스 확대를 추진할 계획이다.


군인공제회는 회원들이 원활하게 서비스를 이용할 수 있도록 회원자격 확인을 위한 시스템 연동 등 제반 환경을 조성하고, 서비스 도입에 따른 홍보를 강화해 회원가입과 이용 활성화를 지원할 예정이다.


세 기관은 이번 업무협약을 계기로 상호 협력을 강화하고, 기관 간 연계를 바탕으로 회원 중심의 복지서비스를 확대해 나갈 방침이다.




김동표 기자 letmein@asiae.co.kr
