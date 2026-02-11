[내일날씨]낮 최고 13도 포근…중부 미세먼지 '나쁨'

목요일인 12일은 전국이 대체로 맑은 가운데 한낮 들어 포근한 날씨를 보일 것으로 예보됐다.

다만 전날 잔류 미세먼지와 국내 발생 미세먼지가 대기 정체로 축적되면서 중부지역을 중심으로 미세먼지 농도가 높겠다.

전국 곳곳 미세먼지에 황사까지 겹쳐 대기질이 나쁜 상태를 보인 25일 서울 도심이 뿌옇게 보이고 있다.

이날 아침 최저기온은 -7~2도, 낮 최고기온은 7~13도로 예보됐다.

수도권과 강원 영서, 충청권, 전북, 대구·경북은 '나쁨', 그 밖의 권역은 '보통'이겠으며 광주·전남, 부산·울산·경남은 오전에 일시적으로 '나쁨' 수준을 보이겠다.

중부지방과 전라권, 경상권 내륙에는 짙은 안개가 끼는 곳이 많겠으니 교통안전에 유의해야 한다. 강원 동해안·산지와 경상권은 건조특보가 발효돼 대기가 매우 건조하겠으니 화재도 조심해야 한다.

바다의 물결은 동해 앞바다에서 0.5∼1.5m, 서해·남해 앞바다에서 0.5∼1.0m로 일겠다. 안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내의 먼바다)의 파고는 동해 0.5∼2.5m, 서해 0.5∼1.5m, 남해 0.5∼2.0m로 예상된다.





이명환 기자 lifehwan@asiae.co.kr



