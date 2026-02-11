'경기 극저신용대출 2.0' 접수 30분만에 마감…2200명 신청

경기도가 11일 시작한 '경기 극저신용대출 2.0' 1차 접수가 접수 시작 30분 만에 조기 마감됐다. 경기도는 고물가·고금리 여파로 설 명절 전후 긴급 자금이 필요한 도민들의 수요가 집중된 것으로 분석했다.

경기도에 따르면 경기 극저신용대출 2.0 접수 창구인 경기민원 24 홈페이지에는 이날 접수시작 9시 이후 30분 동안 총 8984명이 방문했다. 최대 동시 접속자 수는 3434명을 기록할 만큼 뜨거운 관심을 모았다.

경기도는 상반기 2월과 5월 두 차례에 걸쳐 총 55억원 규모의 극저신용대출을 진행한다.

경기도는 신청자 수가 더 많았지만 대출 규모를 감안해 2200명 선에서 접수를 마감했다고 설명했다.

2200명 중 98.7%인 2172명이 200만원 대출을 신청했다.

경기도는 올해부터 기존 극저신용대출의 사업 방식을 개선한 2.0을 추진한다.

'경기 극저신용대출 2.0'은 19세 이상 신용평점 하위 10% 경기도민을 대상으로 최대 200만원 한도의 소액 대출을 지원한다. 경기도는 상환 기간을 기존 5년에서 최장 10년으로 확대해 상환 부담을 완화했다.

1차 신청자는 경기도 서민금융복지지원센터를 통해 '선(先) 상담'을 의무적으로 거친 후 재무진단과 컨설팅을 받게 된다.

이후 수행기관 대출심사를 통해 최종 적격 여부가 결정되면 대출 약정이 진행된다. 대출금은 심사 결과에 따라 50만원에서 최대 200만원까지 지급된다.

경기도는 '사전·사후 통합관리'도 가동된다. 대출 실행 이후에도 대상자의 상황에 따라 일자리 연계, 복지서비스 연결 등 맞춤형 복합지원을 지속해 실질적으로 자립할 수 있도록 끝까지 지원할 계획이다.

1차 접수를 놓친 도민들은 5월 예정된 2차 접수를 이용하면 된다.

김동연 경기도지사는 "극저신용대출이 여전히 많은 도민들에게 버팀목이자 단비로서 꼭 필요한 제도였다는 것을 체감할 수 있는 결과"라며 "맞춤형 지원을 강화한 경기 극저신용대출 2.0이 단순한 금융지원을 넘어서 경제적으로 어려운 도민들이 다시 일어설 수 있는 기회가 되도록 경기도가 끝까지 함께 하겠다"라고 말했다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr



