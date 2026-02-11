본문 바로가기
팀홀튼, '리얼 두쫀쿠' 한정 판매…구매 수량 제한 없어

임혜선기자

입력2026.02.11 09:12

피스타치오 스프레드 사용
쫀득바삭함 구현, 가격 6800원

커피 전문점 팀홀튼(Tim Hortons)은 '리얼 두바이 쫀득 쿠키'를 한정 판매한다고 11일 밝혔다.


'리얼 두쫀쿠'는 두바이 초콜릿의 핵심 재료인 바삭한 중동식 면 '카다이프'와 고소한 피스타치오 스프레드를 쿠키 안에 가득 채운 메뉴다. 코코아 가루를 섞은 마시멜로로 속재료를 감싸 바삭하면서도 쫀득한 식감을 구현했다. 가격은 6800원이다. 구매 수량 제한은 없다.

팀홀튼 제공.

팀홀튼 제공.

팀홀튼 관계자는 "브랜드 상징인 팀빗과 크룰러 외에도 고객들이 보다 다채로운 디저트를 경험할 수 있도록 이번 한정판 메뉴를 기획했다"면서 "팀홀튼 커피와 어울리는 '리얼 두쫀쿠'를 통해 색다른 즐거움을 즐기길 바란다"고 말했다.





임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

