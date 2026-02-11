본문 바로가기
중소기업공제기금, 설 명절 자금 지원…평균 금리 5.6%

한진주기자

입력2026.02.11 08:43

중소기업중앙회는 중소기업공제기금에 가입된 중소기업·소상공인에게 설 명절 자금을 지원한다고 11일 밝혔다.


중기중앙회 전경

공제가입자(가입 1개월 이상 경과)는 납부한 부금액에 따라 최대 3배 이내에서 2000만원까지 평균 5.6% 금리의 설 명절 자금 대출을 이용할 수 있다.

지자체 이차보전 대출에 해당하는 경우 최대 2% 금리를 인하받을 수 있다. 개인사업자는 대출서류 제출 후 비대면 약정으로 신용대출을 신속히 활용할 수 있어 편리하다.


2000만원을 초과하는 대출은 심사를 거쳐 신용등급에 따라 부금 납부액의 최대 3배까지 신용대출 이용이 가능하다.


중소기업협동조합법에 따라 1984년 도입된 중소기업공제기금은 중소기업자들이 납부한 부금 등으로 대출을 지원하는 공제제도다. 목돈 마련이나 자금이 필요할 때 명절자금, 재해지원자금, 시설자금 등 운영자금대출, 부동산담보대출, 어음수표대출, 부도어음대출을 활용할 수 있다.

전국 약 1만7600여개의 중소기업·소상공인이 가입 중이며 해마다 대출 지원을 확대해 2025년 1년간 약 7443억원을 지원했다. 공제기금은 중소기업·소상공인이 자금난에 대비할 수 있도록 2월 말까지 가입하는 경우 '온누리상품권'을 지급하는 이벤트를 운영하고 있다.


공제기금 가입·대출에 대한 자세한 사항은 중소기업중앙회 고객센터와 홈페이지, 모바일 앱으로 확인할 수 있다.


이창호 중기중앙회 공제사업단장은 "내수부진 등으로 힘든 중소기업 및 소상공인이 부족한 명절 자금을 공제기금을 통해 편리하게 활용할 수 있기를 바란다"며 "향후 가입 즉시 대출을 지원받을 수 있도록 제도를 개선해 나가겠다"고 말했다.





한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr
