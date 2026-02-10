▲이경숙씨 별세, 백종원(더본코리아 대표이사)씨 모친상= 서울성모장례식장 31호실, 발인 13일 오전 8시, (02)2258-5979
최서윤 기자 sychoi@asiae.co.kr
꼭 봐야할 주요뉴스"세 낀 집, 8억에 나왔어요" 드디어 다주택자 움직... 마스크영역
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
[부고] 백종원(더본코리아 대표이사)씨 모친상
2026년 02월 10일(화)
▲이경숙씨 별세, 백종원(더본코리아 대표이사)씨 모친상= 서울성모장례식장 31호실, 발인 13일 오전 8시, (02)2258-5979
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
'연예인 왜 불러' 21만원이면 된다…"춤·노래 가능" 中 로봇 서비스
가방은 70만원대, 랑방코트는 얼마?…'올블랙의 정석' 이부진 아들 졸업식 패션
"세 낀 집, 8억에 나왔어요" 드디어 다주택자 움직이나…실거주 유예에 기대감[부동산AtoZ]
'나혼자 산다' 800만 최고 찍었는데 72% 급감…"아파트 말곤 새 집이 없어요"[부동산AtoZ]
"밥 많이, 반찬 많이" 다 받아줍니다…역시 푸짐한 '한국팀 도시락' 엄지 척
'연예인 왜 불러' 21만원이면 된다…"춤·노래 가능" 中 로봇 서비스
50대 남성, 한 달 만에 11kg 감량한 비법은? "'챗GPT'가 트레이너"
40년 헌신의 대가가 1억? 초등교장 퇴직수당 두고 누리꾼 '시끌'
"나는 살찌는 체질일까"…10초 동안 입에 이것 물어보세요
노트북·프린터 이어…이번엔 '승무원 가방'이 점령한 스타벅스