"21억 순금 벨트 걸렸다"…중국서 '로봇 격투 리그' 개최

中, 세계 첫 상업 휴머노이드 격투 리그 개최

3판2선승·KO 적용…12월까지 연중 진행

21억원 상당의 순금 챔피언 벨트를 두고 휴머노이드 로봇들이 격투를 벌이는 대회가 중국에서 열린다.

10일 중국 관영 영문 매체 글로벌타임스 등에 따르면 지난 9일 중국 남부 광둥성 선전에서 휴머노이드 로봇 자유 격투 리그 '얼티미트 로봇 녹아웃 레전드(URKL)'의 첫 대회 개최 계획이 공개됐다.

중국에서 세계 최초의 휴머노이드 로봇 자유 격투대회 '얼티미트 로봇 녹아웃 레전드'가 열린다.

이번 대회는 휴머노이드 로봇을 대상으로 한 세계 첫 상업 격투 리그로, 선전에 본사를 둔 지능형 로봇 기업 중칭로봇과기(엔진AI)가 주최한다. 대회는 오는 12월까지 단계별 일정에 따라 진행되며, 최종 우승팀에는 1000만위안(약 21억원) 상당의 순금 챔피언 벨트가 수여된다.

경기는 3판 2선승제로 치러지며, 각 라운드는 5분 동안 점수를 많이 획득한 쪽이 승리하는 방식이다. 인간 격투기와 마찬가지로 KO와 TKO 규칙도 적용된다. 로봇이 쓰러진 뒤 10초 안에 스스로 일어나지 못하거나, 두 차례 사람의 도움을 받고도 경기를 이어갈 수 없을 경우 패배가 확정된다.

각 팀은 주전 로봇 1기와 예비 로봇 1기를 보유할 수 있지만, 주전 로봇에 치명적인 고장이 발생했을 때만 심판 승인 아래 한 차례 교체가 허용된다. 경기 도중 배터리 교체는 금지되며, 휴식 시간이나 경기 중단 시에만 가능하다.

참가 대상은 전 세계 대학과 기업·연구기관으로, 모든 참가팀은 주최 측이 개발한 휴머노이드 로봇 'T800'을 무상으로 제공받아 격투에 필요한 제어·응용 기술을 직접 개발하게 된다. T800은 키 약 173㎝의 풀사이즈 휴머노이드 로봇으로, 손을 제외한 전신 29개 관절을 활용해 360도 공중회전이나 옆차기 같은 고난도 동작을 수행할 수 있도록 설계됐다. 높은 타격 저항력과 동작 안정성이 특징이라는 게 주최 측 설명이다.

중칭로봇과기는 이 대회가 단순한 볼거리를 넘어 기술 검증의 장이 될 것이라고 강조했다. 회사 측은 '로봇 쿵후'에서 영감을 받은 격투 환경을 통해 운동 제어, 균형 알고리즘, 감지·의사결정, 동력 시스템과 구조 방어 능력 등을 종합적으로 시험할 수 있다고 밝혔다.

자오퉁양 중칭로봇과기 최고경영자(CEO)는 "격투 상황에서 로봇은 밀리초 단위로 환경 감지와 동작 예측, 자세 조정을 동시에 수행해야 한다"며 "이런 극단적 상황에서의 균형 제어와 타격 저항 능력은 민간 분야로 이전 가능한 중요한 기술이 된다"고 말했다.

중국은 최근 휴머노이드 로봇 산업을 전략적으로 육성하며 마라톤, 운동회, 격투 대회 등 다양한 행사를 잇달아 열고 있다. 중국전자학회는 중국의 휴머노이드 로봇 시장 규모가 2030년까지 8700억위안(약 184조원)에 이를 것으로 전망하고 있다.





