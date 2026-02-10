영암군, 고속도로 시대 대비 '머무는 도시' 전환

관광·소비·정주 잇는 생활권 혁신 본격화

전남 영암군이 광주~강진고속도로 개통을 앞두고 달라질 생활권 변화에 대응해 군정의 방향을 '머무는 도시'로 전환하며 체류·소비·정주를 잇는 종합 전략을 본격화하고 있다.

군에 따르면 고속도로 개통으로 광주에서 영암까지 이동 시간이 20분대로 단축되면 영암은 주말과 일상 모두에서 접근성이 크게 높아진다. 그러나 접근성 개선이 곧바로 지역경제 활성화나 인구 유입으로 이어지지는 않는 만큼, '지나가는 도시'가 아닌 '머물 이유가 있는 도시'로의 전환이 핵심 과제로 떠올랐다.

군은 이에 따라 2026년을 체류형 관광과 생활권 혁신의 실행력을 높이는 해로 설정하고, 2027~28년 '영암 방문의 해'를 목표로 관광·정주 전략을 단계적으로 추진한다는 방침이다. 전략의 핵심은 관광을 '관광-소비-재방문-정주'로 이어지는 하나의 흐름으로 설계하는 데 있다.

광주~강진고속도로 개통과 함께 영암에는 금정IC와 월출산IC, 동영암IC 등 3개의 나들목이 조성된다. 군은 이들 나들목을 단순한 교통 진입로가 아닌 관광과 상권, 정주를 연결하는 생활권 관문으로 육성할 계획이다. 각 나들목을 중심으로 관광 동선과 지역 상권, 생활 인프라를 연계해 방문객의 체류를 유도하는 구조를 구축한다는 구상이다.

관광 전략의 중심에는 생태(Eco)·스포츠(Sports)·문화(Culture)를 결합한 'ESC 관광거점도시' 구상이 있다. ESC는 개별 행사나 시설 중심이 아니라, 체류 시간을 늘려 지역 소비로 이어지게 하는 관광 산업 구조다. 도시민의 일상 탈출 수요를 영암의 자연과 스포츠, 문화 콘텐츠로 채워 상생하는 관광 생태계를 만들겠다는 전략이다.

군은 사계절 관광과 야간관광, 코스형 관광 콘텐츠를 촘촘히 엮어 방문 동선을 확장하고, 체류형 프로모션과 마케팅을 통해 관광이 지역 소비로 이어지도록 설계하고 있다. 관광객 수 자체보다 '하루 더 머무는 구조'를 만드는 데 정책의 초점을 맞췄다.

체류형 관광의 기반이 되는 하드웨어 확충도 병행된다. 구림관광지 활성화 사업을 통해 비어 있던 상가 등을 리모델링해 '마을호텔' 개념의 숙박 거점으로 전환하고, 골목상권과 자연스럽게 연결되는 체류 구조를 구축하고 있다. 월출산권에서는 숲속 웰니스 체험시설과 기찬자연휴양림 숙박시설, 체육인 숙박시설 등을 조성해 체험·휴식·숙박이 결합된 권역으로 재편하고 있다.

월출산을 '보는 산'에서 '머무는 산'으로 바꾸는 전략도 추진 중이다. 가스 기구 체험장과 사계절 썰매장 등을 포함한 '월출산 스테이션F 사업'을 통해 사계절 체류형 콘텐츠를 확충하고, 영암트로트아카데미와 생태 아트케이션 라운지 등 문화 콘텐츠를 결합해 낮과 밤이 모두 살아 있는 관광지로 확장한다.

노후 관광지 재생도 함께 이뤄진다. 마한문화공원 리노베이션과 왕인박사유적지 활성화 사업을 통해 기존 관광지를 새단장하고, 가족 단위 체류와 재방문을 유도하는 거점으로 재편한다.

걷기 관광 역시 체류 전략의 중요한 축이다. 월출산 둘레길과 '365 기(氣)운담길'을 중심으로 영암 전역을 연결하는 장기 체류형 걷기 콘텐츠를 구축하고, 대동제 탐방로와 도갑제 수변길을 통해 치유와 힐링 중심의 생태관광벨트를 완성해 나가고 있다.

스포츠도 체류형 관광을 견인하는 동력이다. 전국·도 단위 대회와 전지훈련 유치를 통해 선수단과 가족, 관계자들이 수일간 머무는 소비 구조를 만들고, 이를 뒷받침할 체육인 숙박시설과 제2스포츠타운, 생활체육 인프라도 확충하고 있다.

먹거리와 골목상권, 야간 콘텐츠를 결합한 소비 전략도 강화된다. 왕인박사유적지 일대를 중심으로 식음 공간과 콘텐츠를 확장하고, 빈상가 채움 프로젝트와 독천낙지거리 정비를 통해 다시 찾고 싶은 식도락 관광지로 육성한다. 야간 달빛 콘텐츠와 문화예술 프로그램을 결합해 '밤이 있는 영암'을 만들어 체류 시간을 늘린다는 전략이다.

군이 그리는 변화의 종착점은 정주다. 관광과 체류가 정주로 이어지기 위해 공공주택과 청년 공공임대주택, 군민상생형 임대주택 등 다양한 주거 모델을 확충하고, 빈집 정비와 도시재생 사업을 통해 영암읍과 삼호읍 중심지를 생활 거점으로 재편하고 있다.

우승희 영암군수는 "고속도로로 영암에 오는 시간은 줄어들겠지만, 군정의 목표는 이동 시간 단축이 아니라 머무는 시간을 늘리는 것"이라며 "체류가 지역 소비로 남고, 재방문과 정주로 이어지는 구조를 만들어 영암에서의 일상이 더 충만해지도록 하겠다"고 밝혔다.





