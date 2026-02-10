신한은행, 월드다가치와 손잡고 외국인 고객 서비스 강화

신한은행은 AI 기반 다국어 커뮤니케이션 플랫폼 기업 '월드다가치'와 외국인 고객 기반 확대 및 서비스 경쟁력 강화를 위한 업무협약을 체결했다고 10일 밝혔다.

이승목 신한은행 고객솔루션그룹장(왼쪽)이 10일 서울 중구 신한은행 본점에서 진행된 '외국인 고객 기반 확대 및 서비스 경쟁력 강화를 위한 업무협약'에서 권해석 월드다가치 대표이사가 기념촬영을 하고 있다. 신한은행 제공

월드다가치는 영어·중국어·베트남어 등 16개국 언어를 지원하는 플랫폼 '다가치'를 운영하고 있다. 이용자는 플랫폼을 통해 일자리, 주거, 비자 등 한국 체류에 필요한 생활 정보를 공유하고 소통할 수 있다.

이번 협약을 통해 양사는 ▲외국인 금융 편의 향상을 위한 앱·웹 기반 서비스 제공 ▲양사 서비스 홍보 위한 상호 광고 페이지 운영 ▲외국인 고객 유치 확대 등 금융과 생활 지원이 결합된 다양한 서비스를 함께 추진한다.

신한은행 관계자는 "월드다가치 플랫폼을 이용하는 외국인 고객이 보다 쉽게 금융 서비스를 이용할 수 있도록 연계 서비스를 확대해 나가겠다"며 "앞으로도 다양한 외국인 고객 플랫폼과의 협력을 통해 고객 편의성을 높이는 서비스를 지속적으로 마련하겠다"고 말했다.





