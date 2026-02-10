본문 바로가기
Dim영역
증권
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

기타

한국거래소, 창사 이래 첫 스타트업 인수…AI 전환 본격화

임춘한기자

입력2026.02.10 15:40

시계아이콘00분 48초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

전사적 AI 전환·기술 고도화
미래 성장 동력 확보 차원

한국거래소는 전사적 인공지능(AI) 전환 및 기술 고도화를 통한 사업 경쟁력 강화를 위해 데이터 분석 전문 스타트업 '페어랩스'를 인수했다고 10일 밝혔다.


정은보 한국거래소 이사장이 지난 5일 신념 기자간담회에서 발언을 하고 있다. 한국거래소

정은보 한국거래소 이사장이 지난 5일 신념 기자간담회에서 발언을 하고 있다. 한국거래소

AD
원본보기 아이콘

거래소는 이번 인수를 위해 지난 1년간 AI 및 데이터 분야의 30여개 후보 기업을 검토했으며 기술적 역량, 시너지 가능성 등을 고려해 최종 인수 대상을 선정했다.

페어랩스는 2020년 설립 이후 AI를 통해 뉴스·공시·IR·ESG 정보 등 비정형데이터를 의사결정에 활용 가능한 고부가가치 정보로 가공하는 기술 노하우를 보유하고 있으며, 다수의 공공기관 등과 협업을 통한 AI 전환(AX) 컨설팅을 수행하는 등 AI 아키텍처 설계 기술과 산업 응용역량을 동시에 갖춘 것으로 평가받고 있다.


거래소는 신규 투자 재원을 바탕으로 페어랩스의 전문인력 및 기술 인프라 보강 등 비즈니스 기반을 정비하고, 인수 후에도 스타트업 특유의 혁신적인 기업문화가 지속될 수 있도록 기존의 창업주 경영을 그대로 유지할 방침이다.


특히 지수·데이터 사업 등 기존 정보사업의 기술 경쟁력을 고도화하여 지수관리 및 상품개발 등에 적용하고, 시장 관리 업무 전반에 AI 기술을 단계적으로 적용해 거래소의 업무 효율성과 고객 서비스 품질을 제고할 계획이다. 중장기적으로는 페어랩스가 거래소의 핵심 기술 연구개발 및 새로운 수익 창출 조직으로 성장할 수 있도록 지원할 예정이다.

정은보 한국거래소 이사장은 "이번 인수는 한국거래소 70년 역사상 첫 번째 인수 사례이자 글로벌 선진 거래소와 같이 상업화 수익조직으로 변모를 위한 첫발이라는 측면에서 의미가 크다"며 "앞으로 미래 성장 동력 확보를 위해 기업 인수뿐만 아니라 신사업 발굴, 기술 협력 등 다양한 사업 전략을 확대할 계획"이라고 말했다.





임춘한 기자 choon@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'나혼자 산다' 800만 최고 찍었는데 72% 급감…"아파트 말곤 새 집이 없어요"[부동산AtoZ] '나혼자 산다' 800만 최고 찍었는데 72% 급감…"아... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'연예인 왜 불러' 21만원이면 된다…"춤·노래 가능" 中 로봇 서비스

40년 헌신의 대가가 1억? 초등교장 퇴직수당 두고 누리꾼 '시끌'

무슨 의미일까…주사이모, SNS에 '전'·'무' 사진 올렸다가 '빛삭'

"나는 살찌는 체질일까"…10초 동안 입에 이것 물어보세요

노트북·프린터 이어…이번엔 '승무원 가방'이 점령한 스타벅스

"매일 내돈 내고 미세플라스틱 마셨네"

작년 '수출 10대 기업' 비중 39%…반도체 호황에 7년만 최대

새로운 이슈 보기