경제
농협은행, 설명절 맞아 하남드림휴게소에 이동점포 운영

이기민기자

입력2026.02.10 14:25

신권교환 및 인출·통장정리 등 서비스

NH농협은행은 설을 맞아 오는 13~14일 이틀간 중부고속도로 하남드림휴게소에 이동점포(NH Wings)를 운영한다고 10일 밝혔다.


농협은행 이동점포는 금융단말기와 자동화기기(ATM)가 탑재된 차량이 장소 제약 없이 찾아가는 금융서비스를 제공한다. 평상시에는 전국의 지역 축제 행사와 재난 현장 등 다양한 장소에서 서비스를 지원한다.


이번 기간에 농협은행 이동점포에서는 내방객들의 금융 편의를 위해 신권 교환 및 ATM을 통한 신권 인출, 통장정리, 계좌이체 등 금융서비스를 제공할 예정이다.

NH농협은행은 설명절을 맞아 오는 13~14일 이틀 간 중부고속도로 하남드림휴게소에 이동점포(NH Wings, 사진)를 운영한다고 10일 밝혔다.

NH농협은행은 설명절을 맞아 오는 13~14일 이틀 간 중부고속도로 하남드림휴게소에 이동점포(NH Wings, 사진)를 운영한다고 10일 밝혔다.

이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

