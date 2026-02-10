이장우 시장 "소상공인 위한 공유재산 사용·대부료 경감 조치 높일 것"

역전·중앙로 상인들과 지난해 이어 두 번째 만남

이장우 대전시장이 "소상공인은 지역경제의 핵심 주체인 만큼, 민생경제 안정을 최우선으로 공유재산 사용·대부료 경감 조치의 실효성을 높이기 위해 최선을 다하겠다"고 강조했다.

이 시장은 10일 시청 중회의실에서 역전·중앙로 지하도상가 소상공인과 2026년 공유재산 사용·대부료 경감 추진에 대한 사항과 민생경제 안정 및 애로사항을 청취하기 위한 간담회 자리에서 이같이 말했다.

지난해 12월 1일 2025년 소상공인 등 공유재산 사용·대부료 경감 추진에 대한 간담회에 이어 2026년 추진사항에 대해 소상공인들의 목소리를 직접 청취하기 위해 2차 간담회 자리를 마련했다.

이날 간담회에서 소상공인들은 장기적인 경기침체로 인한 소비위축, 인력난, 임대료 상승 등의 경영 환경 어려움이 지속되고 있음을 호소했다.

이에 대전시는 행정안전부에서 소상공인 등에 대한 공유재산 사용 부담 완화 적용 기간을 1년 연장 고시됨에 따라 어려운 재정 여건에도 불구하고 정부의 정책 방향에 빠르게 맞춰 2026년에도 2025년과 동일한 기준으로 소상공인 및 중소기업 대상 공유재산 사용·대부료를 경감 추진할 예정이다.





충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr



