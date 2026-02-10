본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

충청

이장우 시장 "소상공인 위한 공유재산 사용·대부료 경감 조치 높일 것"

충청취재본부 모석봉기자

입력2026.02.10 14:15

시계아이콘00분 29초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

역전·중앙로 상인들과 지난해 이어 두 번째 만남

사진=대전시 제공

사진=대전시 제공

AD
원본보기 아이콘

이장우 대전시장이 "소상공인은 지역경제의 핵심 주체인 만큼, 민생경제 안정을 최우선으로 공유재산 사용·대부료 경감 조치의 실효성을 높이기 위해 최선을 다하겠다"고 강조했다.


이 시장은 10일 시청 중회의실에서 역전·중앙로 지하도상가 소상공인과 2026년 공유재산 사용·대부료 경감 추진에 대한 사항과 민생경제 안정 및 애로사항을 청취하기 위한 간담회 자리에서 이같이 말했다.

지난해 12월 1일 2025년 소상공인 등 공유재산 사용·대부료 경감 추진에 대한 간담회에 이어 2026년 추진사항에 대해 소상공인들의 목소리를 직접 청취하기 위해 2차 간담회 자리를 마련했다.


사진=대전시 제공

사진=대전시 제공

원본보기 아이콘

이날 간담회에서 소상공인들은 장기적인 경기침체로 인한 소비위축, 인력난, 임대료 상승 등의 경영 환경 어려움이 지속되고 있음을 호소했다.


이에 대전시는 행정안전부에서 소상공인 등에 대한 공유재산 사용 부담 완화 적용 기간을 1년 연장 고시됨에 따라 어려운 재정 여건에도 불구하고 정부의 정책 방향에 빠르게 맞춰 2026년에도 2025년과 동일한 기준으로 소상공인 및 중소기업 대상 공유재산 사용·대부료를 경감 추진할 예정이다.




충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'나혼자 산다' 800만 최고 찍었는데 72% 급감…"아파트 말곤 새 집이 없어요"[부동산AtoZ] '나혼자 산다' 800만 최고 찍었는데 72% 급감…"아... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'연예인 왜 불러' 21만원이면 된다…"춤·노래 가능" 中 로봇 서비스

"매일 내돈 내고 미세플라스틱 마셨네"

무슨 의미일까…주사이모, SNS에 '전'·'무' 사진 올렸다가 '빛삭'

"나는 살찌는 체질일까"…10초 동안 입에 이것 물어보세요

노트북·프린터 이어…이번엔 '승무원 가방'이 점령한 스타벅스

작년 '수출 10대 기업' 비중 39%…반도체 호황에 7년만 최대

"돈 안 되면 쳐낸다"…대기업 계열사 3개월 전보다 42개↓

새로운 이슈 보기