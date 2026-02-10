본문 바로가기
의정부도시공사, 설 연휴 16~18일 공영주차장 40개소 무료 개방

이종구기자

입력2026.02.10 13:07

설 연휴 의정부 주차 걱정 끝
공영주차장 35곳·시청 무료 개방

경기 의정부도시공사는 설 명절을 맞아 고향 방문하는 시민들의 주차 편의를 위해 유료로 운영 중인 공영주차장을 오는 16일부터 18일까지 무료 개방한다고 10일 밝혔다.

의정부도시공사, 설 명절 연휴 공영주차장 무료 개방. 의정부도시공사 제공

무료 개방 대상은 공사가 운영하는 공영주차장 중 동오마을 주차장 등 35개소 2122면과 의정부시청 등 부설주차장 5개소이며, 시설 주차장과 환승주차장은 제외된다.


공사는 연휴 기간 무료 개방에 따른 혼잡을 최소화하기 위해 공영주차장 만차 안내 시스템과 통합관제센터를 운영해 원활한 주차 질서 유지에 나설 계획이다.

의정부도시공사 김장호 사장 직무대행은 "설 명절 연휴 동안 공영주차장 무료 개방을 통해 시민들의 보다 편리하고 안전하게 귀성·귀경할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.





의정부=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
