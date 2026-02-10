넷마블, 상반기 신작 '솔: 인챈트' 내달 5일부터 사전 등록

사전 등록 시 인게임 보상 지급

넷마블은 다음 달 5일부터 신작 다중접속역할수행게임(MMORPG) '솔: 인챈트'의 사전등록을 진행한다고 10일 밝혔다.

'솔: 인챈트'. 넷마블 제공 AD 원본보기 아이콘

'솔: 인챈트'는 '신(神)'이라는 차별화된 콘셉트를 바탕으로 개발 중인 신작 MMORPG로, '리니지M' 개발진 주축의 신생 개발사 알트나인이 개발하고 넷마블이 퍼블리싱하는 작품이다. 올해 상반기 출시 예정이다.

사전 등록은 공식 브랜드 사이트, 앱 마켓 등에서 가능하다. 사전등록 참여 시 일정 기간 수량 제한 없이 사용 가능한 '무한의 체력 회복제'를 비롯해 인게임에서 사용할 수 있는 특별 보상을 받을 수 있다.

넷마블은 사전등록 시작과 함께 '솔: 인챈트' 클래스 소개 영상을 공개하는 등 순차적으로 정보를 제공할 예정이다.





노경조 기자 felizkj@asiae.co.kr



