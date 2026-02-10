과기정통부, 바이오 정책 '원팀 체제' 가동

AI·바이오 변화 속도 맞춘 상설 정책플랫폼 구축…학계 손잡고 정책 직결

과학기술정보통신부가 바이오 학계·연구계와 손잡고 정책 수립 전 과정에 현장 전문가가 참여하는 '정책 원팀 체제'를 본격 가동한다. 인공지능(AI) 확산으로 가속화되는 바이오 기술 변화에 맞춰, 연구 현장의 요구를 정책에 즉각 반영하겠다는 취지다.

과학기술정보통신부는 10일 세종에서 한국분자세포생물학회, 생화학분자생물학회, 한국연구재단, 한국생명공학연구원과 함께 '과기정통부-바이오 학회 미래정책포럼'을 열고, 학계와 정책 당국이 상시로 협력하는 바이오 정책플랫폼 구축 방향을 공유했다.

기사의 이해를 돕기 위한 사진으로 기사의 내용과 관련이 없음. 아시아경제DB AD 원본보기 아이콘

최근 알파폴드, 로제타폴드에 이어 대규모 DNA 염기서열 기반 기능 예측 기술까지 등장하면서 바이오 연구 전반에서 AI 활용이 급속히 확산되고 있다. 반면 연구 현장에서 제기되는 새로운 기술·제도 과제가 정책에 제때 반영되지 못한다는 지적도 이어져 왔다. 과기정통부는 이런 간극을 해소하기 위해 단발성 간담회가 아닌 지속적 정책 소통 구조를 마련했다는 설명이다.

이날 포럼에서 학계는 최신 연구 흐름과 정책적 시사점을 제시했다. 한국분자세포생물학회는 생명과학 연구가 단일 유전자·단백질 분석을 넘어 생명 시스템의 상호작용을 통합적으로 이해하는 방향으로 전환되고 있으며, 대규모 바이오데이터와 첨단 기술 활용이 신약 개발과 정밀의학의 핵심 경쟁력이 될 것이라고 강조했다. 생화학분자생물학회 역시 AI·데이터 과학을 활용한 정밀의학과 신약 개발 확산 흐름을 소개하며, 자동화된 데이터 수집과 대규모 AI 분석 인프라 구축 필요성을 제기했다.

정책 측에서는 연구 기획과 예산 반영 구조도 공유됐다. 한국연구재단은 연구자 수요 기반 국책 과제 기획 과정과 함께, 학회와 연계한 개방형 기획체계 운영 성과와 향후 개선 방향을 설명했다.

특히 한국생명공학연구원 국가생명공학정책연구센터는 혁신신약·합성생물학·규제 개선 등 바이오 세부 분야별 현안을 놓고 산·학·연 전문가가 수시로 참여하는 '바이오 정책플랫폼'을 소개했다. 이 플랫폼은 현장 논의를 정책 검토와 과제 기획으로 연결하는 상시 소통 창구로 활용되고 있다.

자유 토론에서는 정책플랫폼을 중심으로 현장 연구자와 정책 담당자가 상시 협력하는 구조를 정착시켜야 한다는 데 의견이 모였다.

오대현 과기정통부 미래전략기술정책관은 "정부와 바이오 학회가 한 팀이 돼 현장의 목소리를 정책에 직접 담는 체계를 만들겠다"며 "AI·바이오 기술이 국민의 삶을 바꾸는 성과로 이어질 수 있도록 정책 뒷받침을 강화하겠다"고 말했다.





김종화 기자 justin@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>