대전시립연정국악원, 올해 예술·대중성 겸비한 공연으로 위상 높인다

국비 1억 9000만원 확보...어린이와 온 가족이 함께 찾는 복합아트센터로 위상 높여

대전시립연정국악원이 올해 예술경영지원센터와 한국문화예술회관연합회에서 진행한 공모사업에서 4건의 공연이 선정돼 국비 1억 9000만 원을 확보했다.

이를 통해 완성도와 예술성, 대중성을 겸비한 수준 높은 어린이 공연은 물론 대전만의 특별한 이야기를 바탕으로 한 뮤지컬을 새롭게 제작해 어린이와 온 가족이 함께 찾는 복합아트센터로서의 위상을 높여 나간다.

선정된 공연은 예술경영지원센터의 '공연예술 지역 유통 지원사업'의 가족 오페라 '해와 달이 될뻔한 오누이', 융복합 발레극 '잠자는 숲속의 미녀', 동화 콘서트 '자라는 자라'와 한국문화예술회관연합회의 '문예회관 특성화 지원 사업'의 뮤지컬 '꿈돌이 : 사라진 바다왕국'이다.

국악의 저변 확대와 관객 개발을 위해 올해 처음으로 마련한 어린이 시리즈의 포문을 열 가족 오페라 '해와 달이 될뻔한 오누이'가 5월 2일 큰 마당에서 진행된다.

독일의 작곡가 훔퍼딩크의 오페라'헨젤과 그레텔'을 우리나라 전래동화'해와 달이 될 뻔한 오누이'와 결합해 정통 오페라의 음악적 매력을 그대로 그리면서 전래동화의 줄거리에 상상과 재미를 가미했다.

단원들의 섬세한 연기력과 해학적 연출을 통해 관객 누구나 즐길 수 있는 가족 오페라의 새로운 가능성을 선보일 것으로 기대를 모은다.

10월 17일 큰 마당에서 진행될 융복합 발레극 '잠자는 숲속의 미녀'는 한국문화예술회관연합회 '방방곡곡 문화공감사업'의 최다 선정 작품으로 큰 인기를 끌고 있는 베스트셀러다.

차이콥스키의 아름다운 선율이 흐르는 가운데 친숙한 동화 이야기가 무용수들의 우아하고 품격있는 안무로 표현되고 '짱구는못말려'의 짱구 엄마로 잘 알려진 KBS 성우 송연희가 내레이션을 들려주며 색다른 발레극의 매력을 선보인다.

세 번째 작품은 12월 12일 큰 마당에서 창작국악그룹 '그림'의 동화 콘서트 '자라는 자라'가 공연된다. 전통 무형유산인 판소리 '수궁가'를 현대적으로 재해석해 '수궁가'의 이야기를 중심으로 그림과 음악, 영상 등이 입체적으로 펼쳐지며 한 편의 수채화 같은 동화 콘서트가 그려진다.

마지막 작품으로 뮤지컬 '꿈돌이 : 사라진 바다왕국'이 오는 10월 9~10일 큰 마당 무대에 오른다.

이 작품은 대전시 마스코트 '꿈돌이'를 공연 콘텐츠로 활용해 바다 왕국의 비밀을 찾아 떠나는 타임슬립 모험형식의 국악과 현대 음악이 조화를 이루는 환경 보호 메시지를 담은 가족뮤지컬로 아신아트컴퍼니와 국악원이 함께 대전을 대표하는 문화콘텐츠이자 국악원의 상설 레퍼토리 작품으로 키워나간다.

오병준 원장은 "이번 공모사업 선정을 통해 국악원이 단순히 국악 장르만 무대에 올리는 공연장이 아니라 어린이와 온 가족의 행복과 즐거움을 느낄 수 있는 아트센터로서 도약하는 기회가 될 것"이라고 말했다.





충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr



