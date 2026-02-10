동국제약, 형개추출분말 개별인정형 원료 신청

근력 개선에 도움…2027년 출시 목표

동국제약 동국제약 086450 | 코스닥 증권정보 현재가 18,150 전일대비 170 등락률 +0.95% 거래량 70,456 전일가 17,980 2026.02.10 10:59 기준 관련기사 동국제약, '마이핏 제주 리얼 말차맛 효소' 출시동국제약, 센텔리안24 '마데카 크림 타이트 리프팅 레드 라이즈 에디션' 출시'천스닥' 산타 랠리 기대감 솔솔…"현금부자株 주목하라" 전 종목 시세 보기 close 이 근력 개선에 도움을 줄 수 있는 기능성 원료 '형개추출분말(DKB-138)'에 대해 식품의약품안전처 개별인정형 원료 신청을 완료했다고 10일 밝혔다. 동국제약은 개별인정형 원료 인정 절차 완료 후 내년 내 제품 출시를 목표로 하고 있다.

형개추출분말은 꿀풀과 형개의 꽃대를 활용한 원료로, 만 50~70세 성인 120명 대상 인체적용시험을 통해 근력 개선 효과와 안전성을 확인했다. 12주간 매일 1g을 섭취한 결과 실험군이 대조군 대비 손아귀 힘과 등속성 대퇴근력이 강화된 점이 확인됐다. 일상생활 능력 향상과 낙상 위험 감소에 기여하는 유의미한 결과라는 것이 동국제약 판단이다.

동국제약은 한국한의학연구원의 김영숙 박사팀과 공동 연구를 통해 이 원료가 근육 세포 사멸 및 단백질 분해효소 활성을 억제하고, 산화 스트레스로부터 골격근을 보호하는 작용 기전이 있음을 과학적으로 규명했다. 이 연구 결과는 SCIE급 학술지인 '한국응용생명화학회지(ABCH, 임팩트 팩터 2.7)'에 게재됐으며 오는 5일 한국식품과학회의 영문학술지(Food Science and Biotechnology(임팩트 팩터 3.1))' 논문에도 실릴 예정이다.

동국제약 관계자는 "초고령사회 진입과 함께 근력 저하를 겪는 인구가 늘고 있어 근력 개선 기능성 원료의 시장 확장성이 매우 높다"며 "향후 개별인정형 기능성 원료로 승인받은 나한과박추출분말과 복합 제품 개발을 통해 중장년층을 위한 토털 헬스케어 솔루션을 제공할 계획"이라고 말했다.





