산업부, 산단 친환경 설비 공동도입 지원…최대 10억 보조

세종=강나훔기자

입력2026.02.10 11:00

총 28억 규모 GX 인프라 사업 추진
기업협의체·조합까지 지원대상 확대

산업부, 산단 친환경 설비 공동도입 지원…최대 10억 보조
산업통상부는 산업단지의 그린전환(GX)을 촉진하기 위해 기업들이 공동으로 활용하는 저탄소·고효율 설비 도입을 지원하는 '산단 친환경 설비 인프라 지원사업'을 추진한다고 10일 밝혔다.


사업 규모는 28억원이며, 대상 기업을 오는 3월 31일까지 모집해 선정 기업에는 최대 10억원까지 보조금을 지원할 계획이다.

산업단지는 다수의 기업이 집적된 공간적 특성상 설비를 공동으로 활용하기에 유리한 구조를 갖추고 있다. 이에 따라 개별 기업이 각각 운영하던 노후 설비를 공동 활용이 가능한 최신 설비로 교체할 경우 투자 비용을 절감하는 동시에 탄소 배출을 줄일 수 있다는 장점이 있다. 산업부는 2018년부터 폐열 회수 시스템, 폐절삭유 회수·정제 인프라 등 산업단지 내 공동 활용 설비 구축을 지속적으로 지원해왔다.


특히 올해부터는 지원 대상을 기존 복수의 수요기업 중심에서 산업단지 내 '기업협의체'와 '조합'까지 확대했다. 그동안 공동 인프라를 운영해온 조합과 기업협의체가 공기압축기, 폐열 회수 설비, 고효율 보일러 등을 도입하거나 교체할 경우 더 많은 입주 기업이 설비 투자와 운영 부담을 덜 수 있을 것으로 기대된다. 이를 통해 에너지 비용 절감과 탄소 감축 효과도 동시에 거둘 수 있다는 설명이다.


사업비의 최대 60%까지 국비를 지원하며, 공동 활용 수혜 기업 수가 많고 탄소 감축 효과가 큰 경우 지원 규모를 대폭 상향해 최대 10억원까지 지원할 방침이다. 이는 전년도 최대 지원 한도인 4억원보다 크게 확대된 수준이다.

사업 공고의 세부 내용은 산업부와 한국산업단지공단 홈페이지에서 확인할 수 있으며, 지원을 희망하는 기업은 보조금통합포털 'e나라도움'을 통해 신청하면 된다. 산업부는 이번 사업을 통해 산업단지 내 에너지 효율을 높이고 탄소 저감 기반을 확충해 친환경 산업 생태계 전환을 가속화한다는 계획이다.





세종=강나훔 기자 nahum@asiae.co.kr
