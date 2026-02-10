"헥토파이낸셜, 서클 CPN 통한 폭발적 해외 매출 기대"

KB증권은 10일 헥토파이낸셜 헥토파이낸셜 234340 | 코스닥 증권정보 현재가 29,000 전일대비 200 등락률 +0.69% 거래량 1,444,347 전일가 28,800 2026.02.10 09:30 기준 관련기사 헥토파이낸셜, 스테이블코인 정산의 핵으로 부상헥토파이낸셜, 트리플에이와 스테이블코인 기반 결제·정산 협력헥토이노베이션, 월렛 중심으로 스테이블코인 결제 생태계 '실행 단계' 진입 전 종목 시세 보기 close 에 대해 서클(USDC) CPN(Circle Payments Network)을 통한 폭발적인 해외 매출 기대가 가능하다며 "올해는 기업 가치가 본격적으로 리레이팅 되는 원년이 될 전망"이라고 밝혔다.

김현겸 KB증권 연구원은 이날 보고서에서 간편현금결제와 해외 가맹점 확대에 따른 글로벌 사업 매출 증가가 실적을 견인할 것으로 전망했다. 특히 외환정산 라이선스를 기반으로 한 해외 B2B 정산 서비스 고객사가 확대되면서 크로스 셀링 효과로 내통장결제 이용 기업도 함께 늘어나는 선순환 구조가 형성되고 있어 주목해야 한다고 평가했다.

김 연구원은 "헥토파이낸셜은 지난 3일 국내 기업 최초로 글로벌 스테이블코인(USDC) 발행사인 서클(Circle)의 CPN(Circle Payments Network) 공식 파트너로 등재됐다"며 "스테이블코인을 활용한 결제·정산 시스템의 기술적 연동과 실거래 안정성을 공인받았음을 의미한다"고 말했다.

헥토파이낸셜 관계자는 "스테이블코인 결제 및 정산이 글로벌 표준으로 자리 잡는 초기 국면에서 CPN 합류 등 네트워크 효과를 선제적으로 축적해 후발주자와의 시간적, 기술적 격차를 확대할 수 있는 시장 지배력을 확보했다"며 "글로벌 스탠다드에 부합하는 기업 신뢰도와 해외에서 선제적으로 축적한 레퍼런스를 기반으로 신규 기업 고객을 확대하고, 확대한 고객군을 바탕으로 거래량이 증가하는 선순환 구조를 구축할 것"이라고 강조했다.





임춘한 기자 choon@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>