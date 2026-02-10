한투운용, ACE 미국반도체데일리타겟커버드콜 ETF 동일유형 중 수익률 1위

한국투자신탁운용은 ACE 미국반도체데일리타겟커버드콜(합성) ACE 미국반도체데일리타겟커버드콜(합성) 480040 | 코스피 증권정보 현재가 14,210 전일대비 120 등락률 +0.85% 거래량 22,300 전일가 14,090 2026.02.10 09:30 기준 전 종목 시세 보기 close 상장지수펀드(ETF)의 최근 1·3·6개월 및 1년 수익률이 국내 상장된 해외주식형 커버드콜 ETF 중 1위를 기록했다고 10일 밝혔다.

펀드평가사 에프엔가이드에 따르면 9일 기준 ACE 미국반도체데일리타겟커버드콜(합성) ETF의 최근 수익률은 각각 1개월 9.69%, 3개월 18.17%, 6개월 54.83%, 1년 60.04%로 나타났다. 이는 에프엔가이드 분류기준에 따른 해외주식형 커버드콜 ETF 16개 중 가장 높은 수치다. 같은 기간 동일 유형 평균 수익률인 1개월 -1.12%, 3개월 0.73%, 6개월 16.02%, 1년 20.44%를 모두 크게 상회한다.

9일 기준 순자산액은 1071억원으로, 최근 한 달간 개인 투자자를 중심으로 한 자금 유입이 활발했다.

ACE 미국반도체데일리타겟커버드콜(합성) ETF는 인공지능(AI) 시대의 핵심 테마인 미국 반도체 시가총액 상위 30개 기업에 투자한다. 국내 최초로 24시간 이내에 만기가 도래하는 제로데이트(0DTE) 옵션을 도입해 매일 나스닥100 ETF의 옵션을 매도하며 분배금 재원을 마련한다.

또한 외가격(OTM) 1% 콜옵션 매도 전략을 활용해 나스닥100 지수가 하루에 1% 오르기 전까지는 지수 상승분만큼 주가 이익을 누리도록 한다. 반면 지수의 일간 상승폭이 1%를 초과하지 않을 경우 보유 주식의 주가 상승 수익과 옵션 판매 프리미엄까지 모두 취하는 구조다.

최근 1년간 좌당 분배금 총합은 1398원, 연평균 분배율은 13.69%다. 이는 연평균 추구하는 분배율 최대치인 15%를 소폭 하회하지만 최근 반도체 섹터의 주가 상승으로 순자산가치(NAV)가 증가하며 발생한 차이로 해석할 수 있다. 실제로 한투운용은 매월 분배 시점의 최신 NAV를 기준으로 약 1.25% 수준의 월 분배율을 유지하고 있다.

남용수 한국투자신탁운용 ETF운용본부장은 "해당 ETF는 상승 이익이 일부 제한되는 커버드콜 상품의 구조적 특성을 고려해 미국 반도체와 같이 장기 우상향 가능성이 높은 기초자산을 엄선했다"며 "다만 기초지수의 하락 폭이 급격히 커질 경우 시장수익률과 괴리가 발생할 수 있고 원금 손실이 발생할 수 있는 만큼 미래 성장성과 옵션 전략을 면밀히 비교한 후 투자해야 한다"고 강조했다.





송화정 기자 pancake@asiae.co.kr



