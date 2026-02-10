본문 바로가기
기업·CEO

한화그룹, 설 앞두고 협력사 대금 1790억원 조기 지급

서믿음기자

입력2026.02.10 08:31

한화에어로스페이스·한화오션 등 계열사 참여
지난해 설 1700억원 이어 올해도 조기 집행

한화그룹이 설 명절을 앞두고 협력사에 약 1790억원의 대금을 조기 지급한다. 협력사의 자금 운용 부담을 덜고 원활한 경영 활동을 지원하기 위한 조치다.

한화그룹 본사 사옥 전경. 한화 제공

한화그룹 본사 사옥 전경. 한화 제공

계열사별 지급 규모는 한화에어로스페이스 745억원, 한화오션 553억원, 한화 건설부문 117억원 등이다. 이 외에도 주요 계열사들이 참여해 협력사 대금을 예정보다 앞당겨 지급할 예정이다.


한화그룹은 매년 설과 추석 명절을 앞두고 협력사에 대한 대금 조기 지급을 이어오고 있다. 지난해 설 명절에도 약 1700억원의 협력사 대금을 조기 집행한 바 있다.

협력사들은 명절을 앞두고 성과급 지급과 2·3차 협력사에 대한 자금 집행 등으로 자금 부담이 커지는 경우가 많다. 한화그룹의 이번 조기 지급은 협력사의 재무 부담을 완화하고, 협력사와의 상생을 통해 경기 선순환에도 기여할 것으로 기대된다.


김승연 회장은 올해 신년사에서 "협력사의 근로자도 한화의 식구이고, 지역사회 역시 한화의 사업 터전"이라며 "멀리 잘 가려면 함께 가야 한다"고 밝혔다. 이는 한화그룹의 상생경영 철학인 '함께 멀리'를 강조한 발언으로 풀이된다.


한편 한화그룹 주요 계열사들은 설 명절을 맞아 지역사회를 위한 나눔 활동도 진행한다. 한화에어로스페이스는 창원과 여수, 보은 등 사업장에서 지역 어르신과 소외계층을 대상으로 쌀과 생필품을 전달할 계획이다.

한화오션과 한화솔루션 역시 거제와 울산, 여수 사업장에서 지역 주민과 고객사 직원, 가족 등이 참여하는 명절 음식 나눔 행사와 환경정화 활동을 펼칠 예정이다.





서믿음 기자 faith@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

