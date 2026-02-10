파주시, 설맞이 농축산물 구매 시 온누리상품권 최대 2만원 환급

10~14일 환급 행사

경기 파주시는 2026년 설 명절을 맞아 고물가로 인한 시민들의 가계 부담을 덜고 지역 전통시장 활성화를 도모하기 위해 '설맞이 농축산물 온누리상품권 환급 행사'를 실시한다.

파주시, 설맞이 전통시장서 온누리상품권 환급. 파주시 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 행사는 농림축산식품부가 주관하는 '농축산물 할인지원' 사업의 일환으로 본격적인 제수용품 구매 기간인 2월 10일부터 14일까지 5일간 관내 전통시장 2곳(봉일천전통시장, 금촌전통시장)에서 진행된다.

행사 기간 동안 참여 점포에서 국산 농축산물을 구매한 고객은 구매 금액에 따라 1만 원 또는 2만원 상당의 온누리상품권을 환급받을 수 있다. 환급 기준은 ▲구매 금액이 3만4000원 이상 6만7000원 미만일 경우 1만 원 ▲6만7000원 이상일 경우 2만원이며, 환급 한도는 1인당 최대 2만원이다. 단, 예산 소진 시 행사는 조기 종료될 수 있다.

환급을 희망하는 고객은 당일 구매 영수증과 신분증을 지참해 각 시장 내에 마련된 지정 환급처를 방문하면 된다.

환급 대상 품목은 국산 농산물 및 축산물이며, 수입산 농축산물이나 법인카드 결제 내역, 제로페이 모바일 상품권 결제 내역 등은 환급 대상에서 제외된다. 환급을 위해서는 반드시 점포에서 발급한 카드 전표나 현금영수증을 지참해야 한다.

김은희 파주시농업기술센터소장은 "이번 행사가 설 명절을 앞두고 치솟는 물가로 걱정이 많은 시민들의 부담을 조금이나마 덜어드리고, 전통시장 상인들에게는 매출 증대의 기회가 되길 바란다"며 "질 좋고 신선한 우리 농축산물로 넉넉하고 풍성한 설 명절을 보내시길 바란다"고 전했다.





파주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



