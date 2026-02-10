본문 바로가기
홈앤쇼핑, 설 앞두고 250억원 규모 협력사 대금 조기 지급

김철현기자

입력2026.02.10 07:58

1000여개 협력사, 예정일보다 앞당겨 대금 수령

홈앤쇼핑은 설 명절을 앞두고 중소 협력사의 자금 부담을 덜어주기 위해 판매 대금을 조기 지급한다고 10일 밝혔다.

서울 강서구 홈앤쇼핑 본사

서울 강서구 홈앤쇼핑 본사

이번 조기 지급으로 1000여 개의 협력사는 당초 예정일보다 앞당겨 대금을 수령하게 된다. 총 규모는 약 250억원이다. 홈앤쇼핑은 명절 기간 자금 수요가 몰리는 중소기업의 현금 유동성 확보를 돕기 위해 2020년 9월부터 이 제도를 도입해 지속해 왔다.


홈앤쇼핑은 대금 조기 지급 외에도 수출 지원, 일사천리 아카데미 운영 등 다각도의 지원을 통해 건강한 유통 생태계 구축에 앞장서고 있다.

홈앤쇼핑 관계자는 "중소기업의 안정이 곧 홈앤쇼핑 본연의 가치이자 정체성"이라며 "앞으로도 파트너사가 현장에서 체감할 수 있는 실질적인 지원을 통해 든든한 동반자 역할을 다할 것"이라고 말했다.





김철현 기자 kch@asiae.co.kr
