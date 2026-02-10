홈앤쇼핑, 설 앞두고 250억원 규모 협력사 대금 조기 지급

1000여개 협력사, 예정일보다 앞당겨 대금 수령
홈앤쇼핑은 설 명절을 앞두고 중소 협력사의 자금 부담을 덜어주기 위해 판매 대금을 조기 지급한다고 10일 밝혔다.
서울 강서구 홈앤쇼핑 본사
이번 조기 지급으로 1000여 개의 협력사는 당초 예정일보다 앞당겨 대금을 수령하게 된다. 총 규모는 약 250억원이다. 홈앤쇼핑은 명절 기간 자금 수요가 몰리는 중소기업의 현금 유동성 확보를 돕기 위해 2020년 9월부터 이 제도를 도입해 지속해 왔다.
홈앤쇼핑은 대금 조기 지급 외에도 수출 지원, 일사천리 아카데미 운영 등 다각도의 지원을 통해 건강한 유통 생태계 구축에 앞장서고 있다.
홈앤쇼핑 관계자는 "중소기업의 안정이 곧 홈앤쇼핑 본연의 가치이자 정체성"이라며 "앞으로도 파트너사가 현장에서 체감할 수 있는 실질적인 지원을 통해 든든한 동반자 역할을 다할 것"이라고 말했다.
김철현 기자 kch@asiae.co.kr
꼭 봐야할 주요뉴스지지율에 별 타격 없네…"이상해" 콕 집더니 李, ... 마스크영역
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>