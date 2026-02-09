만덕~센텀 도시고속화도로 10일 개통… 모든 차량 통행 국내 첫 대심도

부산 마지막 내부순환도로망 퍼즐 완성

만덕~센텀 도시고속화도로가 개통돼 부산 내부순환도로의 마지막 퍼즐이 25년 만에 맞춰진다.

부산시(시장 박형준)는 10일 자정 부산 내부순환도로의 마지막 구간인 '만덕~센텀 도시고속화도로'를 개통한다고 알렸다. 시는 개통에 앞서 9일 오후 2시 만덕IC에서 개통식을 연다.

개통식에는 박형준 시장을 비롯해 시의회와 국회의원, 국토교통부 관계자, 공사 관계자 등 300여명이 참석할 예정이다. 행사는 사업 경과 보고와 기념사, 축사 순으로 진행된다.

'만덕~센텀 도시고속화도로'는 북구 만덕동과 해운대구 재송동을 잇는 총연장 9.62㎞, 왕복 4차로의 터널이다. 국내 최초 전 차량 통행이 가능한 대심도 지하도로로 지하 약 40m 깊이에 조성됐다.

이 도로를 이용하면 만덕에서 센텀까지 이동 시간이 기존 40분 이상에서 11분가량으로 줄어든다. 충렬대로와 수영강변대로 등 상습 정체 구간의 교통량 분산 효과도 기대된다.

만덕~센텀 도시고속화도로는 2001년 수립된 부산 내부순환도로망 계획 이후 25년 만에 완성되는 마지막 구간이다. 시는 서부산과 동부산을 직접 연결해 물류 이동과 생활권 접근성이 크게 개선될 것으로 보고 있다.

부산시는 이번 개통으로 연간 통행비용 648억원 절감과 생산유발효과 1조2332억원, 고용창출 9599명 등 경제 효과를 기대하고 있다.

통행료는 2월 19일부터 부과된다. 만덕IC에서 센텀IC까지 승용차 기준 출퇴근 시간대 통행료는 2500원이다.

박형준 시장은 "만덕~센텀 도시고속화도로는 부산 교통체계 전환을 상징하는 사업"이라며 "개통 이후에도 교통 흐름과 안전 관리를 면밀히 점검하겠다"고 말했다.





