본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

교육

서울시립대 법학연구소·경제법학회, 동계학술대회 개최

박호수기자

입력2026.02.10 08:24

시계아이콘00분 36초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

2026년 경제법 쟁점 학술 논의 진행

서울시립대학교 법학연구소는 한국경제법학회와 공동으로 서울시립대 백주년기념관에서 '2026년 동계학술대회 및 정기총회'를 개최했다.

서울시립대 전경. 서울시립대학교

서울시립대 전경. 서울시립대학교

AD
원본보기 아이콘

이번 학술대회는 시장 구조와 경제 질서의 변화 속에서 제기되는 경제법·상사법 분야의 주요 법제 현안을 심층적으로 검토하고, 향후 제도 개선과 해석 방향을 모색하기 위해 마련됐다. 아울러 대회는 NS홈쇼핑과 홈앤쇼핑의 후원으로 진행됐다.


대회에서는 ▲이사의 보수 관련 실무상 쟁점 ▲농산물 도매시장의 경쟁법적 문제 ▲디지털금융환경 변화에 따른 인터넷전문은행 규제 ▲인슈어테크(InsurTech) 발전과 보험사업 모델의 변화 등 경제법제 전반을 아우르는 핵심 쟁점이 논의됐다.

서울시립대 법학연구소는 공법과 사법 전반을 아우르는 법이론 연구와 정책 연계 연구를 수행해 온 연구기관이다. 이번 공동 학술대회를 통해 연구소는 경제법 분야에서의 학문적 논의와 실무적 시사점을 확장하고, 학술 교류의 장을 지속적으로 마련해 나갈 계획이다.


권재문 서울시립대 법학연구소장은 "이번 학술대회를 계기로 경제법·상사법 분야의 주요 쟁점을 점검하고 향후 법제 논의를 심화하는 후속 연구가 활발하게 진행될 것으로 기대한다"고 전했다.


한편 한국경제법학회는 상사법·경제법 분야의 국내 최고 권위 학회로, 한국연구재단 등재학술지 '경제법연구'를 연 3회 발간하며 정기 및 특별 학술대회를 통해 주요 법제 현안을 논의해 오고 있다. 현재 교수·법조인·기업 실무가 등 600여명의 회원이 활동하고 있다.




박호수 기자 lake@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

지지율에 별 타격 없네…"이상해" 콕 집더니 李, 양도세 중과 '등록임대'로 전선 확대 지지율에 별 타격 없네…"이상해" 콕 집더니 李, ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"부모보다 지능 낮은 첫 세대?"…Z세대 '성적 역주행' 경고

노트북·프린터 이어…이번엔 '승무원 가방'이 점령한 스타벅스

"하루 커피 2~3잔, 치매 위험 낮춘다…디카페인은 아냐"

"정치인? 아이돌?", "국민 리더 선언"…'한동훈 콘서트' 말말말

"끔찍하고 역겨워" 트럼프, 美 최대 스포츠 '슈퍼볼' 맹비난…왜?

6·27대책 이후 주식·채권 팔아 서울에 집 산 돈 2조원 넘어

유럽 안보 전문가들 "트럼프, 전후질서 해체"…美 반박

새로운 이슈 보기