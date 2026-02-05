영화 '멜라니아' 흥행 때문?…미셸 오바마 6년 전 다큐 '역주행'

자서전 북투어 다큐 '비커밍'

넷플릭스 시청시간 130배 폭증

도널드 트럼프 미국 대통령의 부인 멜라니아 여사가 주인공으로 등장한 다큐멘터리 영화 '멜라니아'가 개봉 첫 주말 100억원의 흥행 수입을 기록한 가운데 버락 오바마 전 대통령의 부인 미셸 오바마 여사의 활동을 담은 6년 전 다큐멘터리가 시청 '역주행' 중이다.

4일(현지시간) 연예매체 할리우드리포터 등 외신에 따르면 미셸 여사의 다큐멘터리 '비커밍(Becoming)'은 지난 주말 넷플릭스에서 4750만분의 시청 시간을 기록했다. 이는 한 주 전 주말(1월23~25일)의 35만4000분 대비 130배 넘게 폭증한 것이다. 또 이 다큐멘터리의 스트리밍 조회 수(시청시간÷전체 재생 시간)도 48만회에 달했다.

버락 오바마 전 미국 대통령 부인인 미셸 오바마 여사. AP연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

미셸 여사는 2018년 11월 자서전 '비커밍'을 낸 데 이어 2020년 5월 자서전 북 투어 과정을 담아 같은 제목의 다큐멘터리를 선보였다. 자서전은 1000만부 넘게 팔리며 초대형 베스트셀러가 됐고, 동명의 다큐멘터리 또한 미 영화 평점 사이트 로튼토마토에서 비평가 93%, 시청자 78%의 긍정 평가를 받았다.

6년 전에 나온 '비커밍' 시청 시간이 지금에 와서 왜 갑자기 늘었는지는 정확히 밝혀내기 어렵다. 하지만 이는 도널드 트럼프 대통령의 부인 멜라니아 트럼프 여사의 다큐멘터리 영화 '멜라니아'와 관련 있어 보인다는 해석이 설득력을 얻고 있다.

지난 주말 개봉한 영화 '멜라니아'는 트럼프 대통령의 2기 취임식을 앞둔 지난해 1월 당시 멜라니아 여사의 20일간 일정을 담고 있다. 지난달 29일 워싱턴DC의 트럼프-케네디센터에서 열린 시사회에는 트럼프 대통령 부부는 물론 국방부·상무부·보건복지부 등 각 부처 장관이 대거 참석했고 마이크 존슨 연방하원의장과 스티브 윗코프 대통령 특사까지 모습을 보였다. '멜라니아'는 지난 주말 북미 극장가에서 716만 달러(100억원)의 이익을 거둬 당초 예상치를 훌쩍 뛰어넘는 흥행 기록을 세웠다.

지난달 29일(현지시간) 도널드 트럼프 미국 대통령과 부인 멜라니아 여사가 워싱턴DC 트럼프-케네디 센터에서 열린 영화 '멜라니아' 시사회에 참석해 포즈를 취하고 있다. AP 연합뉴스 원본보기 아이콘

아마존이 영화 판권 구매와 홍보에 7500만달러(약 1100억원)를 쏟아부은 '멜라니아'는 로튼토마토에서 비평가 5%, 시청자 99%의 긍정 평가를 받았다. 지난 주말 북미 지역 관람객의 72%는 여성이었고, 55세 이상 중·장년층이 다수를 이룬 것으로 파악됐다.

할리우드리포터는 "극장 흥행과 스트리밍 시청을 단순 비교할 수는 없지만 두 영부인의 다큐멘터리는 정치적 양극화를 잘 보여주는 사례"라고 짚었다.





김현정 기자 khj27@asiae.co.kr



