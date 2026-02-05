JW생활건강, 네이버 브랜드스토어 '설날+세일' 이벤트 진행

JW중외제약의 생활건강 전문 계열사 JW생활건강은 설 명절을 맞이해 네이버 브랜드스토어에서 '설날+세일' 이벤트를 진행한다고 5일 밝혔다.

JW생활건강은 오는 12일까지 네이버 브랜드스토어에서 설 명절 선물 행사상품을 최대 61% 할인된 가격으로 선보인다. 특히 명절 선물 수요가 높은 시기에 맞춰 건강기능식품과 선물세트 등 주요 제품을 중심으로 혜택을 구성해 소비자 선택 폭을 넓혔다.

구매 혜택은 '네이버 플러스 스토어' 애플리케이션 쿠폰과 브랜드스토어 자체 쿠폰으로 구성됐다. 네이버 플러스 스토어 혜택으로는 앱 전용 5% 쿠폰과 멤버십 전용 10% 쿠폰을 제공한다. 브랜드스토어 자체 쿠폰은 구매 금액에 따라 추가 할인 혜택이 적용된다.

또 이달 말까지 신제품 출시 프로모션도 함께 운영한다. '포스트 프리바이오틱스 프로바이오틱스 프롤린 모유 유산균', '이뮨 파워 남성 여성 올인원 23종 멀티 종합 비타민 미네랄' 등 19개 신제품을 대상으로 3개 구매 시 1개, 6개 구매 시 2개를 추가 증정한다.

JW생활건강 관계자는 "가족과 지인에게 선물하기 좋은 제품을 중심으로 설 명절 이벤트를 준비했다"며 "실속 있는 구성과 가격 혜택을 통해 명절 선물 준비에 도움이 되길 기대한다"고 말했다.

이벤트에 대한 자세한 내용은 JW생활건강 네이버 브랜드스토어에서 확인할 수 있다.





