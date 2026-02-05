토스, '금리인하요구권' 자동신청 서비스 출시

토스가 사용자의 신용 상태를 실시간으로 분석해 이자 인하 가능 시점에 자동으로 금리 인하를 신청해주는 '금리인하 자동 신청' 서비스를 출시한다고 5일 밝혔다.

이번 서비스는 지난해 말 금융위원회가 지정한 혁신금융서비스의 일환으로 마련됐다. 그동안 소비자가 직접 본인의 신용 상태 변화를 확인하고 금융사별로 일일이 신청해야 했던 번거로움을 덜고, 생업 등으로 신청 시기를 놓쳐 혜택을 받지 못하는 경우를 방지하기 위함이다.

'금리인하 자동 신청'은 사용자가 한 번만 동의하면, 토스가 마이데이터를 통해 수집된 사용자의 금융 자산, 소득 증가, 부채 감소, 신용점수 상향 등 신용 개선 신호를 실시간으로 분석한다. 이후 금리를 낮출 수 있는 최적의 시기가 포착되면 사용자를 대신해 금융사에 자동으로 금리 인하를 요청한다. 대상에는 마이데이터로 연결된 타 금융사 대출까지 포함된다.

또 이번 서비스는 금리 인하가 즉시 수용되지 않더라도 지속적인 모니터링을 제공하는 것이 특징이다. 이후에도 신용 상태 개선이 확인되면 자동으로 재청구해 고객이 인하 기회를 놓치지 않도록 한다.

토스 관계자는 "이번 혁신금융서비스 지정을 통해 복잡한 절차와 정보 부족으로 정당한 권리를 누리지 못했던 금융 소비자들에게 실질적인 도움을 드릴 수 있게 됐다"며 "앞으로도 마이데이터와 토스의 기술력을 활용해 고객의 금융 비용을 줄이는 서비스를 지속 선보이겠다"고 밝혔다.





이승형 기자 trust@asiae.co.kr



