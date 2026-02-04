본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

호남

화순군, 고인돌전통시장 장날 맞아 '산불 예방 홍보 캠페인' 전개

호남취재본부 신동호기자

입력2026.02.04 17:38

시계아이콘00분 25초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
화순고인돌전통시장 일원에서 진행된 산불 예방 홍보 캠페인 모습. 전남도 제공

화순고인돌전통시장 일원에서 진행된 산불 예방 홍보 캠페인 모습. 전남도 제공

AD
원본보기 아이콘

전남 화순군은 지난 3일 화순고인돌전통시장 일원에서 장날을 맞아 '산불 예방 홍보 캠페인'을 진행했다고 밝혔다.


이번 캠페인은 산불 발생 빈도가 높은 봄철을 맞아 산불 예방에 대한 경각심을 높이고 산불 피해를 사전에 차단하기 위해 추진됐다.

산림재난대응단과 산불 방지 업무 관계자 30여 명은 화순고인돌전통시장과 화순읍 남산공원을 오가며, 담배꽁초 무단투기, 생활쓰레기 및 영농부산물 무단소각 금지 등 산불 예방 수칙을 군민들에게 집중적으로 홍보했다.


화순군은 평소에도 관내 읍·면 전역에 마을 방송과 산림재난대응단을 통해 현장 순찰·홍보 활동을 진행하는 등 산불 예방에 총력을 기울이고 있다.


김두환 산림과장은 "산불로 인한 피해를 줄이기 위해서는 무엇보다 예방이 중요하다"라며, "산불로부터 군민의 생명과 재산을 보호하기 위해 최선을 다하겠다"라고 말했다.

이어 "산불 예방을 위해서는 행정의 노력뿐만 아니라 군민 여러분의 적극적인 관심과 동참이 필요하다"라고 당부했다.





호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

100만명 '탈팡' 중이라더니 여기 다 와있네…"잠깐만, 쿠폰으로 치킨은 일단 먹고" 100만명 '탈팡' 중이라더니 여기 다 와있네…"잠깐... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"자기야, 이번 성과급은 다 여기에 넣는 거야"…맘 변한 직장인들 불개미로 변신

"월급 뻔해, 주식으로 돈 벌어서 샤넬백 샀어요"…명품 사러 백화점 갔다

신동엽 자식농사 대박, 서울대·한예종 동시 합격

"꼭 줄선다"…두쫀쿠 쥐어주더니 이번엔 '성심당 빵', 또 일낸 헌혈의집

"인턴자리 있나요?" 여대생, 대통령에 직접 이력서 투척…"준비성 철저하군" 채용

"급해요! 1.2억 내려서 팔아줘요"…'버티기 포기' 강남 다주택자 동요 시작

'천스닥'에 자금 쏠린 ETF, 실제 가치보다 비싸져 '과열 신호'

새로운 이슈 보기