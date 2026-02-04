화순군, 고인돌전통시장 장날 맞아 '산불 예방 홍보 캠페인' 전개

화순고인돌전통시장 일원에서 진행된 산불 예방 홍보 캠페인 모습. 전남도 제공 AD 원본보기 아이콘

전남 화순군은 지난 3일 화순고인돌전통시장 일원에서 장날을 맞아 '산불 예방 홍보 캠페인'을 진행했다고 밝혔다.

이번 캠페인은 산불 발생 빈도가 높은 봄철을 맞아 산불 예방에 대한 경각심을 높이고 산불 피해를 사전에 차단하기 위해 추진됐다.

산림재난대응단과 산불 방지 업무 관계자 30여 명은 화순고인돌전통시장과 화순읍 남산공원을 오가며, 담배꽁초 무단투기, 생활쓰레기 및 영농부산물 무단소각 금지 등 산불 예방 수칙을 군민들에게 집중적으로 홍보했다.

화순군은 평소에도 관내 읍·면 전역에 마을 방송과 산림재난대응단을 통해 현장 순찰·홍보 활동을 진행하는 등 산불 예방에 총력을 기울이고 있다.

김두환 산림과장은 "산불로 인한 피해를 줄이기 위해서는 무엇보다 예방이 중요하다"라며, "산불로부터 군민의 생명과 재산을 보호하기 위해 최선을 다하겠다"라고 말했다.

이어 "산불 예방을 위해서는 행정의 노력뿐만 아니라 군민 여러분의 적극적인 관심과 동참이 필요하다"라고 당부했다.





호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr



