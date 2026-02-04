본문 바로가기
사회
양주시, '찾아가는 일자리 상담소' 가동…"구직 고민, 현장서 해결하세요"

이종구기자

입력2026.02.04 15:36

경기 양주시가 구직 현장의 문턱을 낮추고 시민들의 취업 성공률을 높이기 위해 오는 11월까지 '2026년 찾아가는 일자리 상담소'를 운영한다.

'2026년 찾아가는 일자리 상담소' 운영 안내문. 양주시 제공

'2026년 찾아가는 일자리 상담소' 운영 안내문. 양주시 제공

이번 사업은 시간적·지리적 제약으로 일자리센터 방문이 어려운 시민들을 위해 마련됐다. 전문 직업상담사가 관내 주요 아파트 단지와 직업훈련기관을 직접 찾아가 1:1 맞춤형 상담을 제공하는 밀착형 지원 프로그램이다.


이번 상담소 운영을 통해 구직자들은 ▲민간 일자리 연결 ▲맞춤형 취업 알선 ▲일자리센터 및 새일센터 연계 프로그램 안내 등 실질적인 취업 지원 서비스를 생활 현장에서 즉시 받을 수 있다.

운영시간은 기본적으로 오후 3시부터 5시까지이며, 직업훈련기관 등은 기관별 특성에 따라 사전 협의를 통해 유연하게 조정할 예정이다.


양주시 관계자는 "이번 사업은 시민의 생활권 안으로 직접 들어가 구직 부담을 덜어드리는 데 초점이 맞춰져 있다"며 "앞으로도 현장의 목소리를 반영한 수요자 중심의 일자리 행정을 지속적으로 강화하겠다"고 전했다.


자세한 사항은 양주시 일자리센터 카카오톡 채널에서 확인할 수 있으며, 문의는 양주시 지역경제과 일자리지원팀으로 하면 된다.




양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

