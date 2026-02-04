윤병태 나주시장 주도…수도권 투자유치 로드쇼 ‘1천443억 원’ 성과

인공태양 등 에너지 신산업 소개

'글로벌 에너지 수도' 비전 제시

나주시가 서울 코엑스에서 ‘2026년 수도권 투자유치 로드쇼’를 개최했다. 나주시 제공 AD 원본보기 아이콘

전남 나주시가 수도권 투자유치 로드쇼를 통해 1,443억 원 규모의 에너지산업 투자협약을 이끌어내며 글로벌 에너지 수도로 도약하기 위한 행보에 속도를 냈다.

나주시는 4일 서울 코엑스에서 '2026년 수도권 투자유치 로드쇼'를 개최하고, 에너지 신산업을 중심으로 한 대규모 투자유치 성과를 거뒀다고 밝혔다.

이번 로드쇼는 나주시가 2023년부터 국내 최대 전력·에너지 전시회인 '코리아 스마트그리드 엑스포'와 연계해 수도권에서 추진해 온 투자유치 행사로, 올해로 4년째를 맞았다.

시는 매년 수도권 에너지기업과 투자기관을 대상으로 에너지산업 경쟁력과 중장기 비전을 집중적으로 소개해 왔다.

이번 행사에서 나주시는 인탑스㈜(에너지인프라자산운용㈜ 컨소시엄)과 1,400억 원 규모의 배터리에너지저장장치(BESS) 발전사업 투자협약을 체결했다. 또 ㈜포드림, ㈜제너솔라, ㈜이시스템 등 3개 기업과 총 43억 원 규모의 기업 투자협약을 맺고 공장 설립과 고용 창출을 추진하기로 했다.

강상구 나주부시장은 프레젠테이션을 통해 인공태양(핵융합) 연구시설 유치 추진 현황과 분산에너지 시대를 선도하기 위한 나주시의 전략을 설명했다.

강 부시장은 에너지수도 2단계 비전과 함께 분양을 앞둔 에너지 국가산업단지, 노안 일반산단 등 산업 인프라 현황을 소개하며 기업인들의 관심을 끌었다.

행사 중반에는 윤병태 나주시장을 비롯해 구자균 한국스마트그리드협회장, 정치교 한국전력공사 부사장, 박상형 한전KDN 사장, 김홍근 전력거래소 이사장 직무대행, 오영국 한국핵융합에너지연구원장 등이 무대에 올라 '글로벌 에너지 수도 나주'의 도약 비전을 담은 퍼포먼스를 진행했다.

오후에는 나주시와 한국전력공사가 공동으로 에너지밸리 투자 환경을 소개하고 '기업 투자유치 데모데이(IR 피칭)'를 열어 에너지기업과 투자사 간 실질적인 투자 연계를 도왔다.

데모데이에는 렉스이노베이션㈜, ㈜티엘씨, 메타파워㈜, ㈜메타파스, ㈜솔라드림, ㈜이시스템, ㈜유에너지, ㈜에이케이파워, ㈜포드림 등 나주 에너지밸리에 연고를 둔 9개 유망 기업이 참여해 기술력과 사업성을 선보였다.

이번 행사는 오는 6일까지 이어지며 에너지 분야 전문가 특강과 명사 초청 강연, 대학 홍보 프로그램 등이 진행된다.

특히 5일에는 이행우 ㈜BK에너지 대표의 해외 진출 우수사례 발표와 주대원 세청특허법인 대표 변리사의 에너지산업 지식재산권 특강, 방송인 썬킴의 역사 인문학 강연이 예정돼 있다. 6일엔 문승일 한국에너지공과대학교 연구원장이 '분산에너지 시대의 개막과 에너지수도 나주의 역할'을 주제로 특별 강연을 한다.

행사 기간 동안 나주시는 코엑스 A홀에 '나주 에너지밸리 홍보관'을 운영하며 팀장급 직원이 상주해 투자 상담과 컨설팅을 제공한다. 에너지밸리 기업 9개사도 함께 참여해 투자사와 바이어를 맞이할 예정이다.

나주시 관계자는 "38만 평 규모의 에너지 국가산업단지와 36만 평 규모의 노안 일반산단을 조성 중이며, 에너지 신산업 소부장 특화단지와 첨단 기자재 공급기지로 육성할 계획"이라며 "1조2,000억 원 규모의 인공태양 연구시설도 2028년 착공을 목표로 추진하고 있다"고 밝혔다.

이어 "직류 산업, AI 기반 디지털 전력망, 차세대 반도체와 핵융합에너지까지 아우르는 글로벌 에너지 도시로 성장해, 나주에 투자하는 기업의 성공을 확실히 뒷받침하겠다"고 말했다.





호남취재본부 심진석 기자 mourn@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>