빅솔론, 주당 325원 현금 배당 결정

빅솔론 빅솔론 093190 | 코스닥 증권정보 현재가 6,990 전일대비 880 등락률 +14.40% 거래량 536,774 전일가 6,110 2026.02.04 12:04 기준 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 네이버, 3Q 영업익 3302억…전년比 5.6% ↓(오전 종합)빅솔론, 본점소재지 변경 공시빅솔론, 30일 IR 개최 전 종목 시세 보기 close 은 4일 보통주 325원의 현금 배당을 결정했다고 공시했다.

시가배당률은 5.0%다. 배당금 총액은 46억7514만원이다. 배당기준일은 지난해 12월31일이다.





오규민 기자 moh011@asiae.co.kr



