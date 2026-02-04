본문 바로가기
광주은행, 비대면 전용 정기예금 특판 금리 이벤트 실시

호남취재본부 민찬기기자

입력2026.02.04 11:06

광주은행이 비대면 전용 정기예금 상품인 '디지털예금 특판 금리이벤트'를 실시한다. 광주은행 제공

광주은행이 비대면 전용 정기예금 상품인 '디지털예금 특판 금리이벤트'를 실시한다. 광주은행 제공

광주은행은 비대면 전용 정기예금 상품인 '디지털예금 특판 금리 이벤트'를 실시한다고 4일 밝혔다. 이번 이벤트는 비대면 고객을 대상으로 한 한정 판매 상품으로, 최고 연 3.01%의 금리를 제공한다.


이벤트는 다음 달 12일까지 진행되며, 총 3,000억 원 한도로 운영된다. 한도 소진 시에는 기간과 관계없이 조기 종료된다.

가입 대상은 실명의 개인으로, 최소 가입 금액은 100만 원 이상이다. 이벤트 대상은 신규일(신규일 포함) 기준 최근 1개월 이내 광주은행 정기예금 중도해지 이력이 없는 개인 고객에 한한다.


금리 혜택은 가입 기간에 따라 차등 적용된다. 가입 기간 12개월로 신규 가입 후 만기해지 시 최고 연 3.01%의 금리를 제공하며, 이는 기본금리 연 2.70%에 마케팅 동의 우대금리 연 0.10%p, 이벤트 우대금리 연 0.21%p를 더한 금리이다.


또한 가입 기간 6개월 이상 12개월 미만으로 신규 가입 후 만기해지 시 최고 연 2.91%의 금리를 제공하며, 이는 기본금리 연 2.65%에 마케팅 동의 우대금리 연 0.10%p, 이벤트 우대금리 연 0.16%p를 더한 금리이다.

상품 가입은 '광주와뱅크' 앱과 모바일웹뱅킹을 통해 가능하며, 이벤트에 대한 자세한 사항은 광주은행 홈페이지 또는 고객센터를 통해 확인할 수 있다.


문상용 광주은행 신성장사업부장은 "디지털 금융 상품을 이용해 주시는 고객들께 감사의 마음을 전하고자 경쟁력 있는 금리 혜택을 마련했다"며 "앞으로도 고객이 체감할 수 있는 실속 있는 혜택과 다양한 이벤트를 지속적으로 선보이겠다"고 말했다.





호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr
