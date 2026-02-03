신한투자증권, IRP 원리금 비보장형 3년·5년 수익률 1위

3년 연평균 15.92%, 5년 연평균 7.72%

신한투자증권은 개인형퇴직연금(IRP) 원리금 비보장형 3년 및 5년 수익률이 증권업계 1위를 기록했다고 3일 밝혔다.

금융감독원 통합연금포탈 퇴직연금 비교공시 현황에 따르면 작년 4분기 말을 기준으로 신한투자증권의 IRP 3년 수익률은 16.73%, 5년 수익률은 7.19%로 집계됐다. 이는 업계 1위다.

IRP 1년 수익률을 살펴보면 2025년 3분기 말 기준 18.59%로 1위를 기록한 데 이어 4분기 말에는 20.98%로 2위를 차지하는 등 2개 분기 연속 증권업계 상위권에 올랐다.

신한투자증권은 이러한 성과 배경에는 고객의 실질적인 연금자산 수익률 향상을 목표로 하는 다각적인 노력이 있다고 강조했다. 현재 '신한 프리미어 패스파인더'를 통해 고객의 생애주기와 투자 성향을 종합 분석한 맞춤형 일대일 대면 컨설팅 서비스 등을 제공 중이다.

정용욱 신한프리미어 총괄 사장은 "단순히 상품을 제안에 그치지 않고, 노후 자산을 함께 키워나가는 '동반자'가 되는 것이 우리의 핵심 가치"라며 "일시적인 성과보다 고객수익률 중심의 안정적인 장기투자 문화를 정착시켜 가입자의 은퇴 이후 삶을 함께 고민하는 연금 파트너로서 최선을 다하겠다"고 말했다.





