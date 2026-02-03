본문 바로가기
Dim영역
증권
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

기타

신한투자증권, IRP 원리금 비보장형 3년·5년 수익률 1위

조슬기나기자

입력2026.02.03 10:02

시계아이콘00분 30초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

3년 연평균 15.92%, 5년 연평균 7.72%

신한투자증권은 개인형퇴직연금(IRP) 원리금 비보장형 3년 및 5년 수익률이 증권업계 1위를 기록했다고 3일 밝혔다.


금융감독원 통합연금포탈 퇴직연금 비교공시 현황에 따르면 작년 4분기 말을 기준으로 신한투자증권의 IRP 3년 수익률은 16.73%, 5년 수익률은 7.19%로 집계됐다. 이는 업계 1위다.

신한투자증권, IRP 원리금 비보장형 3년·5년 수익률 1위
AD
원본보기 아이콘

IRP 1년 수익률을 살펴보면 2025년 3분기 말 기준 18.59%로 1위를 기록한 데 이어 4분기 말에는 20.98%로 2위를 차지하는 등 2개 분기 연속 증권업계 상위권에 올랐다.

신한투자증권은 이러한 성과 배경에는 고객의 실질적인 연금자산 수익률 향상을 목표로 하는 다각적인 노력이 있다고 강조했다. 현재 '신한 프리미어 패스파인더'를 통해 고객의 생애주기와 투자 성향을 종합 분석한 맞춤형 일대일 대면 컨설팅 서비스 등을 제공 중이다.


정용욱 신한프리미어 총괄 사장은 "단순히 상품을 제안에 그치지 않고, 노후 자산을 함께 키워나가는 '동반자'가 되는 것이 우리의 핵심 가치"라며 "일시적인 성과보다 고객수익률 중심의 안정적인 장기투자 문화를 정착시켜 가입자의 은퇴 이후 삶을 함께 고민하는 연금 파트너로서 최선을 다하겠다"고 말했다.




조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'1.4억원 성과급' SK하이닉스 직원 "나 돈 좀 쓰고 왔어" 자랑 글에 응원 쏟아진 이유 '1.4억원 성과급' SK하이닉스 직원 "나 돈 좀 쓰고... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"2만5000원에 100개 구매 성공"…이마트에 몰리는 사람들, 무슨 일

"3년간 스마트폰 단절"…'서울대 합격' 이부진 장남의 공부법

"빨리 샀어야 했는데…" 쿠팡 '99원 생리대' 이틀 만에 동났다

"반찬 더 주세요"는 이제 옛말? 고물가에 흔들리는 '무료 리필' 문화

"떠오르는 스타였는데"…자던 중 독사에 물려 사망한 나이지리아 20대 가수

'1.4억원 성과급' SK하이닉스 직원 "돈 좀 쓰고 왔어" 자랑 글에 응원 쏟아진 이유

"분양가 10%만 내고 입주, 그것도 용산에?"…지분적립형 분양주택, 상륙할까

새로운 이슈 보기