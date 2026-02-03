"학자금 대출이자 6개월치 지원해드려요"…서울시 6일부터 접수

상하반기 총 3만명 지원…1~7분위 전액 지원

지난해 대출이자 지원 1인당 평균 10.7만원

신용회복, 긴급 대출 등 청년 부채 3종 세트

서울시가 올해 청년 3만명을 대상으로 6개월 동안 발생한 학자금 대출 이자를 지원해준다.

3일 서울시는 청년 부채 경감 3종 세트인 '학자금 대출 이자 지원' '학자금 대출 신용회복 지원' 사업 신청·접수를 오는 6일부터, '긴급생활안정자금 대출'은 상시 신청받는다.

먼저 학자금 대출 이자가 부담되는 시민이라면 매년 상하반기 두 차례에 걸쳐 선정하는 학자금 대출 이자 지원 사업의 도움을 받을 수 있다.

이 사업은 한국장학재단 학자금 대출에 대해 이미 발생한 이자액을 남아 있는 원리금에서 차감하는 방식이다. 올해는 약 3만 명(상·하반기 각 1만5000명)을 지원할 예정이다. 지난해 학자금 대출 이자 지원사업을 통해 2만9327명이 혜택을 받았으며, 1인당 평균 지원액은 10만7000원이었다.

이번에 신청하면 지난해 하반기(7~12월)에 발생한 이자(등록금, 생활비 포함)를 지원받게 된다. 한국장학재단 학자금 대출을 상환 중인 서울 거주 대학(원) 재·휴학생, 5년 이내 졸업생이라면 오는 6일 오전 10시부터 다음 달 18일 오후 6시까지 청년 몽땅 정보통 누리집에서 신청할 수 있다.

최종 지원 대상자와 지원액은 7월 중 한국장학재단 누리집에서 확인할 수 있다.

다자녀 가구와 소득 1~7분위에 대해서는 발생 이자 전액을 지원하고, 소득 8분위는 서울시 학자금 대출 이자 지원 심의위원회가 예산 범위 내에서 지원액을 결정한다.

한국장학재단 학자금 대출을 장기 연체해 신용유의자로 등록된 청년은 학자금 대출 신용회복 지원을 통해 도움을 받을 수 있다. 신용유의정보 등록 해제를 위해서는 한국장학재단과 분할 상환 약정을 체결하게 되는데 이때 납부해야 하는 초입금(채무 금액의 5%)을 시가 지원한다.

한국장학재단 학자금 대출로 인해 신용유의자로 등록된 서울 거주 19~39세 청년은 오는 6일 오전 10시부터 오는 11월 20일 오후 6시까지 청년 몽땅 정보통 누리집에서 신청하면 된다. 단, 이미 서울시 또는 타 기관에서 유사 사업 지원을 받은 경우 지원 대상에서 제외된다.

경제적으로 어렵지만 신용도가 낮아 생활비, 의료비 등으로 쓸 소액 대출조차 어려운 청년을 위한 긴급생활안정자금 대출도 지원한다.

긴급생활안정자금 대출은 개인 회생, 채무조정 등으로 어려움에 빠진 저신용 청년의 고금리 대출 의존을 막기 위해 서울시가 신한은행·신용회복위원회와 협약을 맺고 지원하는 사업이다. 이 사업을 통해 지난해 총 2629명이 지원을 받았다.

19~39세 서울 거주 청년 중 채무조정·개인 회생 성실 상환자 및 완제자인 경우, 연 3% 금리로 최대 1500만 원까지 생활·의료비, 고금리 대출 상환 등에 필요한 자금을 대출받을 수 있다.

긴급생활안정자금 대출은 상시 신청할 수 있으며, 신청을 희망하는 청년은 신용회복위원회 콜센터로 상담한 후 가까운 신용회복위원회 지부를 방문하면 된다.

김철희 서울시 미래청년기획관은 "앞으로도 청년들이 부채 부담으로 일상과 미래를 포기하지 않도록 청년들이 체감할 수 있는 정책을 지속 발굴해 나가겠다"라고 말했다.





김보경 기자 bkly477@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>