본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

"학자금 대출이자 6개월치 지원해드려요"…서울시 6일부터 접수

김보경기자

입력2026.02.03 11:20

시계아이콘01분 20초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

상하반기 총 3만명 지원…1~7분위 전액 지원
지난해 대출이자 지원 1인당 평균 10.7만원
신용회복, 긴급 대출 등 청년 부채 3종 세트

서울시가 올해 청년 3만명을 대상으로 6개월 동안 발생한 학자금 대출 이자를 지원해준다.


3일 서울시는 청년 부채 경감 3종 세트인 '학자금 대출 이자 지원' '학자금 대출 신용회복 지원' 사업 신청·접수를 오는 6일부터, '긴급생활안정자금 대출'은 상시 신청받는다.

"학자금 대출이자 6개월치 지원해드려요"…서울시 6일부터 접수
AD
원본보기 아이콘

먼저 학자금 대출 이자가 부담되는 시민이라면 매년 상하반기 두 차례에 걸쳐 선정하는 학자금 대출 이자 지원 사업의 도움을 받을 수 있다.

이 사업은 한국장학재단 학자금 대출에 대해 이미 발생한 이자액을 남아 있는 원리금에서 차감하는 방식이다. 올해는 약 3만 명(상·하반기 각 1만5000명)을 지원할 예정이다. 지난해 학자금 대출 이자 지원사업을 통해 2만9327명이 혜택을 받았으며, 1인당 평균 지원액은 10만7000원이었다.


이번에 신청하면 지난해 하반기(7~12월)에 발생한 이자(등록금, 생활비 포함)를 지원받게 된다. 한국장학재단 학자금 대출을 상환 중인 서울 거주 대학(원) 재·휴학생, 5년 이내 졸업생이라면 오는 6일 오전 10시부터 다음 달 18일 오후 6시까지 청년 몽땅 정보통 누리집에서 신청할 수 있다.


최종 지원 대상자와 지원액은 7월 중 한국장학재단 누리집에서 확인할 수 있다.

다자녀 가구와 소득 1~7분위에 대해서는 발생 이자 전액을 지원하고, 소득 8분위는 서울시 학자금 대출 이자 지원 심의위원회가 예산 범위 내에서 지원액을 결정한다.


한국장학재단 학자금 대출을 장기 연체해 신용유의자로 등록된 청년은 학자금 대출 신용회복 지원을 통해 도움을 받을 수 있다. 신용유의정보 등록 해제를 위해서는 한국장학재단과 분할 상환 약정을 체결하게 되는데 이때 납부해야 하는 초입금(채무 금액의 5%)을 시가 지원한다.


한국장학재단 학자금 대출로 인해 신용유의자로 등록된 서울 거주 19~39세 청년은 오는 6일 오전 10시부터 오는 11월 20일 오후 6시까지 청년 몽땅 정보통 누리집에서 신청하면 된다. 단, 이미 서울시 또는 타 기관에서 유사 사업 지원을 받은 경우 지원 대상에서 제외된다.


경제적으로 어렵지만 신용도가 낮아 생활비, 의료비 등으로 쓸 소액 대출조차 어려운 청년을 위한 긴급생활안정자금 대출도 지원한다.


긴급생활안정자금 대출은 개인 회생, 채무조정 등으로 어려움에 빠진 저신용 청년의 고금리 대출 의존을 막기 위해 서울시가 신한은행·신용회복위원회와 협약을 맺고 지원하는 사업이다. 이 사업을 통해 지난해 총 2629명이 지원을 받았다.


19~39세 서울 거주 청년 중 채무조정·개인 회생 성실 상환자 및 완제자인 경우, 연 3% 금리로 최대 1500만 원까지 생활·의료비, 고금리 대출 상환 등에 필요한 자금을 대출받을 수 있다.


긴급생활안정자금 대출은 상시 신청할 수 있으며, 신청을 희망하는 청년은 신용회복위원회 콜센터로 상담한 후 가까운 신용회복위원회 지부를 방문하면 된다.


김철희 서울시 미래청년기획관은 "앞으로도 청년들이 부채 부담으로 일상과 미래를 포기하지 않도록 청년들이 체감할 수 있는 정책을 지속 발굴해 나가겠다"라고 말했다.





김보경 기자 bkly477@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'1.4억원 성과급' SK하이닉스 직원 "나 돈 좀 쓰고 왔어" 자랑 글에 응원 쏟아진 이유 '1.4억원 성과급' SK하이닉스 직원 "나 돈 좀 쓰고... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"2만5000원에 100개 구매 성공"…이마트에 몰리는 사람들, 무슨 일

"3년간 스마트폰 단절"…'서울대 합격' 이부진 장남의 공부법

'1.4억원 성과급' SK하닉 직원 "돈 좀 쓰고 왔어" 자랑 글에 응원 쏟아진 이유

"빨리 샀어야 했는데…" 쿠팡 '99원 생리대' 이틀 만에 동났다

"매달 10만원 넣으면 30만원 얹어드려요"…3년 뒤 1080만원 찍힌다는 '이 계좌'

"언제 찍힌 거야?" 안경 쓴 남자와 대화했을 뿐인데…연락처·직장까지 '탈탈'

"분양가 10%만 내고 입주, 그것도 용산에?"…지분적립형 분양주택, 상륙할까

새로운 이슈 보기