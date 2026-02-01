23일 '밤낮' 낚시 대장정 13살 소년, 화천산천어축제 명예 홍보대사 됐다

서울서 온 이은성군, 개막 전날부터 폐막일까지 24일간 상주

직접 잡은 산천어 초보 조사에 나눠주며 '낚시 달인' 면모 뽐내

2026 화천산천어축제 현장에서 24일간 매일 얼음낚시터를 지킨 13살 소년의 남다른 축제 사랑이 화제가 되고 있다.

2026 화천산천어축제 전 기간 산천어 얼음낚시터를 찾은 이윤성 군. 화천군 제공

주인공은 서울 양천구에서 온 이은성(13) 군. 올해 중학교 입학을 앞둔 이 군은 축제 개막 하루 전인 지난 1월 9일 아버지 이용민 씨와 함께 화천을 찾은 뒤 폐막일인 1일까지 무려 23일 동안 화천에 머물며 축제 전 기간 주야간 낚시 완주라는 진기록을 세웠다.

이 군과 산천어축제의 인연은 4살 때부터 시작됐다. 매년 아버지와 함께 축제장을 찾았던 이 군은 올해 중학생이 되는 것을 기념해 "축제 전 기간을 낚시터에서 보내고 싶다"고 아버지를 졸라 이번 장기 투숙 계획을 세웠다. 이를 위해 부자는 인근 펜션에서 24일간 머물며 매일 아침부터 밤까지 얼음판 위에서 산천어와 수중전을 치렀다.

한 달 가까이 현장을 지킨 덕분에 이 군의 낚시 실력은 소위 '달인'의 경지에 올랐다. 이 군은 단순히 고기를 잡는 것에 그치지 않고, 자신이 잡은 산천어를 아직 한 마리도 낚지 못한 주변 관광객들에게 흔쾌히 나눠주며 축제의 즐거움을 함께 나눴다.

이러한 훈훈한 소식을 접한 축제 조직위원회 (재)나라는 이 군의 열정과 따뜻한 마음을 높이 사 1일 오후 6시 산천어축제장 특설무대에서 열리는 폐막식에서 이 군을 '명예 산천어축제 홍보대사'로 위촉하기로 했다.

2026 화천산천어축제 전 기간 산천어 얼음낚시터를 찾은 이윤성 군과 아버지 이용민씨. 화천군 제공

이은성 군은 "매일 낚시를 해도 질리지 않을 만큼 산천어 얼음낚시가 정말 재미있다"며 "내년에도 꼭 아빠와 함께 다시 화천을 찾고 싶다"고 소감을 밝혔다.

최문순 (재)나라 이사장은 "은성 군의 순수한 열정이 축제장을 찾은 많은 이들에게 큰 감동을 주었다"며 "명예 홍보대사가 된 은성 군이 내년에도 변함없이 건강한 모습으로 화천을 방문해주길 기대한다"고 말했다.





화천=이종구 기자



