티웨이항공, 인천공항 T1 프리미엄 체크인 전용 카운터 신설

최영찬기자

입력2026.01.30 09:51

프리미엄 승객 대상 맞춤형 서비스 강화

티웨이항공 이 인천국제공항 제1 여객터미널 내 A 카운터를 지난 26일부터 새롭게 오픈하고, 프리미엄 고객을 대상으로 한 전용 체크인 서비스를 제공한다고 30일 밝혔다.


티웨이항공을 이용하는 비즈니스 클래스 승객들이 인천국제공항 제1 여객터미널 '프리미엄 체크인' 전용 A카운터를 이용 중이다. 티웨이항공

티웨이항공을 이용하는 비즈니스 클래스 승객들이 인천국제공항 제1 여객터미널 '프리미엄 체크인' 전용 A카운터를 이용 중이다. 티웨이항공

A 카운터는 티웨이항공 비즈니스 클래스 승객과 티웨이플러스 플래티넘 회원을 위한 '프리미엄 체크인' 전용 카운터로 운영된다. 해당 고객은 보다 편리한 환경에서 신속한 체크인 서비스를 이용할 수 있다.

티웨이항공은 지속적인 장거리 노선 확대와 함께 프리미엄 고객 수요가 증가함에 따라 고객 동선 개선과 서비스 품질 강화를 위해 전용 프리미엄 체크인 카운터를 마련했다.


티웨이항공 프리미엄 체크인을 이용하는 승객들은 A 카운터 방문 시 체크인 전후 별도의 독립된 공간을 이용할 수 있으며, 탑승 전 여유로운 휴식과 함께 안정적인 체크인이 가능하다.


A 카운터는 출국장 바로 앞에 있어 출국 동선과 연계한 공간 운영을 통해 탑승 전 이용 편의 및 서비스 만족도를 높여나갈 계획이다.

인천국제공항 동편에 위치한 A·B 카운터는 2001년 개항 이래 공항 운영의 중심 역할을 해온 구역으로 상징성이 크다. 인천공항 출국장 진입 후 초입에 있어 차량 이용객의 접근성이 좋으며, 공항 도착 후 고객들의 동선도 편리하다.


티웨이항공 관계자는 "티웨이항공을 이용하시는 프리미엄 고객을 위한 서비스 접점을 지속적으로 확대하고 있다"며 "안전 운항을 최우선으로 앞으로도 고객 여정 전반에서 체감할 수 있는 서비스 개선을 통해 만족도를 높여 나가겠다"고 말했다.





최영찬 기자 elach1@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

