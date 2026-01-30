티웨이항공, 인천공항 T1 프리미엄 체크인 전용 카운터 신설

프리미엄 승객 대상 맞춤형 서비스 강화

티웨이항공 티웨이항공 091810 | 코스피 증권정보 현재가 1,384 전일대비 44 등락률 -3.08% 거래량 314,109 전일가 1,428 2026.01.30 09:57 기준 관련기사 티웨이항공, 대구공항지점 국토교통부 장관 표창 수상티웨이항공, 후쿠오카공항 항공보안감사 표창 수상항공사 홈피 앞에 'gw' 붙이니 인트라넷으로…뻥 뚫린 항공사 보안 전 종목 시세 보기 close 이 인천국제공항 제1 여객터미널 내 A 카운터를 지난 26일부터 새롭게 오픈하고, 프리미엄 고객을 대상으로 한 전용 체크인 서비스를 제공한다고 30일 밝혔다.

티웨이항공을 이용하는 비즈니스 클래스 승객들이 인천국제공항 제1 여객터미널 '프리미엄 체크인' 전용 A카운터를 이용 중이다. 티웨이항공 AD 원본보기 아이콘

A 카운터는 티웨이항공 비즈니스 클래스 승객과 티웨이플러스 플래티넘 회원을 위한 '프리미엄 체크인' 전용 카운터로 운영된다. 해당 고객은 보다 편리한 환경에서 신속한 체크인 서비스를 이용할 수 있다.

티웨이항공은 지속적인 장거리 노선 확대와 함께 프리미엄 고객 수요가 증가함에 따라 고객 동선 개선과 서비스 품질 강화를 위해 전용 프리미엄 체크인 카운터를 마련했다.

티웨이항공 프리미엄 체크인을 이용하는 승객들은 A 카운터 방문 시 체크인 전후 별도의 독립된 공간을 이용할 수 있으며, 탑승 전 여유로운 휴식과 함께 안정적인 체크인이 가능하다.

A 카운터는 출국장 바로 앞에 있어 출국 동선과 연계한 공간 운영을 통해 탑승 전 이용 편의 및 서비스 만족도를 높여나갈 계획이다.

인천국제공항 동편에 위치한 A·B 카운터는 2001년 개항 이래 공항 운영의 중심 역할을 해온 구역으로 상징성이 크다. 인천공항 출국장 진입 후 초입에 있어 차량 이용객의 접근성이 좋으며, 공항 도착 후 고객들의 동선도 편리하다.

티웨이항공 관계자는 "티웨이항공을 이용하시는 프리미엄 고객을 위한 서비스 접점을 지속적으로 확대하고 있다"며 "안전 운항을 최우선으로 앞으로도 고객 여정 전반에서 체감할 수 있는 서비스 개선을 통해 만족도를 높여 나가겠다"고 말했다.





최영찬 기자 elach1@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>