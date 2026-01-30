생활폐기물 수거 참여하며 현장

애로사항 청취·근무 여건 개선 약속

박동식 경남 사천시장이 지난 29일 새해를 맞아 환경 공무직과 함께 생활폐기물 수거 현장에 참여하며 일일 환경미화원으로 현장 행보에 나섰다.

이번 행사는 2026년 병오년 새해를 맞아 시민의 쾌적한 생활환경을 위해 묵묵히 헌신하고 있는 환경 공무직 근로자들의 노고를 직접 체험하고, 현장의 고충과 애로사항을 청취하기 위해 마련됐다.

박동식 사천시장 새해 맞아 일일 환경미화원 체험 현장 사진. AD 원본보기 아이콘

박 시장은 이른 아침 용현면 화곡식당에서 환경 공무직 근로자들과 간담회를 갖고, 현장 근무 여건과 개선이 필요한 사항에 대해 자유롭게 의견을 나눴다.

간담회 이후에는 작업복을 착용하고 수거 차량에 직접 탑승해 용현교 일원에서 생활폐기물 수거 작업을 함께하며 현장 근무를 체험했다.

박 시장이 직접 탑승한 청소차는 이번에 새롭게 도입한 첨단 청소차로 바닥 높이를 낮춘 지상 설계와 별도의 탑승 공간이 갖춰져 있다.

이로 인해 환경 공무직 근로자들이 타고 내리기가 훨씬 편해졌고 별도의 탑승공간으로 사고 위험도 크게 줄어드는 등 근무 여건이 전체적으로 개선되면서 청소 효율도 함께 높아졌다.

한편, 사천시는 앞으로도 현장 중심의 소통 행정을 강화하고, 환경 공무직을 비롯한 현업 종사자들의 근무 여건 개선과 복지 향상을 위한 다양한 노력을 지속해 나갈 계획이다.

박동식 시장은 "매일 새벽부터 시민들의 일상을 지켜주시는 환경 공무직 여러분의 노고 덕분에 사천시가 깨끗하게 유지되고 있다"며 "오늘 현장에서 직접 체감한 의견들을 바탕으로 근무환경 개선과 안전한 작업 여건 마련에 더욱 힘쓰겠다"고 말했다.





영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>