한국 큐브위성, 아르테미스 2호 탄다…유인 달 탐사에 첫 동행

K-RadCube, 우주비행사 탑승 임무에 부탑재체로 참여

지구 고궤도서 우주방사선 관측…한-미 우주 협력 '실질 성과'

국내 기술로 개발된 큐브위성이 미국의 유인 달 탐사 임무 아르테미스 2호에 탑재돼 우주비행사와 함께 우주로 향한다. 한-미 우주 협력이 실험 단계를 넘어 실제 유인 탐사 임무로 확장되고 있음을 보여주는 첫 사례로 평가된다.

우주항공청과 한국천문연구원은 29일, 국내 개발 큐브위성 'K-RadCube'가 모든 지상 준비를 마치고 2~4월 중 미국 플로리다 케네디우주센터에서 발사될 예정이라고 밝혔다. K-RadCube는 NASA의 유인 달 탐사 프로젝트 아르테미스 2호에 부탑재체(payload)로 실린다.

K-RadCube 운영개념. 우주청 제공

아르테미스 2호는 우주발사시스템(SLS)과 오리온(Orion) 우주선의 유인 시험 비행 임무다. K-RadCube는 오리온 스테이지 어댑터(OSA)에 탑재돼, 지구를 둘러싼 밴앨런 복사대(Van Allen Radiation Belts)에서 고도별 우주방사선을 측정한다.

관측 데이터는 향후 지구-달 이동 구간에서 우주방사선이 유인 우주비행사에게 미치는 영향을 분석하는 데 활용될 예정이다. 국내 위성이 유인 우주탐사 안전성 검증에 직접 기여하는 것은 이번이 처음이다.

이번 임무는 지난해 체결된 한-미 아르테미스 이행약정(IA)에 따른 실행 성과다. 한국천문연구원이 위성 개발과 방사선 측정 탑재체, 비행 인증, 임무 운영과 데이터 관리, 임무 종료 후 폐기 절차까지 전 과정을 주관한다.

큐브위성 제작은 나라스페이스테크놀로지가 맡았고, 위성 운영은 KT SAT이 담당한다. 부탑재체로는 고궤도 방사선 환경에서의 반도체 동작 검증을 위해 삼성전자와 SK하이닉스의 반도체가 탑재됐다. 미국 항공우주국(NASA)은 발사체 탑재와 발사 등 발사 전반의 기술 지원을 담당한다.

K-RadCube는 발사 후 해외 지상국과 초기 교신을 수행한 뒤, 단계별 자체 추력 기동을 통해 임무 궤도에 진입한다. 근지점 고도를 150㎞, 이후 200㎞로 순차 상승시켜 지구 고궤도 임무 궤도에 안착할 계획이다.

K-RadCube는 일반 저궤도 큐브위성과 달리, NASA의 엄격한 유인 비행 안전 기준을 충족해야 하는 고난도 임무다. SLS 발사체의 강력한 진동 환경을 견뎌야 하고, 발사 직후 고타원궤도에서 신속한 초기 교신과 정밀한 궤도 기동을 수행해야 한다. 확보된 관측 데이터는 발사 6개월 이후 전 세계에 공개될 예정이다.

윤영빈 우주항공청장은 "K-RadCube는 한국의 심우주 큐브위성 개발·운영 역량과 함께, 유인 우주탐사에 적용 가능한 안전성과 신뢰성 기술을 국제적으로 검증하는 사례"라며 "향후 달과 심우주 탐사에서 우리나라의 기술적 기여와 역할을 확대하는 계기가 될 것"이라고 말했다.





김종화 기자 justin@asiae.co.kr



