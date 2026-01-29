이녹스에코엠, 'Si on Demand'로 고객 맞춤형 솔루션 기업 도약

이녹스 이녹스 088390 | 코스닥 증권정보 현재가 10,040 전일대비 180 등락률 -1.76% 거래량 22,661 전일가 10,220 2026.01.29 09:43 기준 관련기사 알톤·나우IB캐피탈·이녹스, 기업가치 제고 위한 3자 MOU체결[특징주]이차전지주, 테슬라 호재에 일제히 강세…엘앤에프 10%↑전기자전거 1위 알톤스포츠, 이녹스 업고 2차전지 음극재·폐배터리 신사업 진출 전 종목 시세 보기 close 그룹(대표이사 박정진)의 차세대 음극재 Si 소재 전문 자회사 이녹스에코엠이 이차전지 음극재용 'Full Si Solution' 포트폴리오를 구축하고, 글로벌 배터리 시장을 선도하는 통합 기술 솔루션 기업으로의 도약을 선언했다.

최근 로보틱스, 드론 및 자율주행 모빌리티 등 스스로 판단하고 움직이는 '피지컬 AI'가 산업의 핵심 화두로 떠오르면서, 에너지원인 배터리의 고성능화가 필수 과제로 부상하고 있다. 특히 장시간 구동을 위한 고용량화, 효율을 높이는 경량화, 가동 공백을 줄이는 급속충전 등이 차세대 로봇 및 피지컬 AI의 주요 경쟁력으로 주목되고 있어, 이를 구현할 핵심 소재인 'Si 음극재' 도입이 빠르게 확대될 전망이다.

이녹스에코엠은 이러한 시장 변화를 선제적으로 대응하기 위해 R&D에 집중한 결과 ▲Si Powder ▲SiO(실리콘 산화물) ▲Si 복합재료 등 폭넓은 라인업을 구축했다. 이를 통해 고객사의 배터리 성능 요구사항에 따라 Si 함량, 입자 크기, 표면 처리 등을 최적화하는 'Si on Demand(고객 맞춤형 Si)' 전략을 본격화하며, 단순 소재 공급사를 넘어 통합 기술 솔루션 파트너로 거듭난다는 방침이다.

특히 회사는 고객사 다변화를 통한 지속 성장 전략에 집중하고 있다. 베트남 신공장의 안정적인 램프업(Ramp-up)을 기반으로 제조원가 절감과 생산성 향상을 실현하며 수익성을 개선하는 동시에, 글로벌 주요 배터리 제조사 및 완성차 업체와의 협력을 확대해 나가고 있다. 특정 고객에 대한 의존도를 낮추고 매출 포트폴리오를 다각화함으로써 안정적인 성장 기반을 마련한다는 계획이다.

아울러 글로벌 이차전지 산업의 핵심 과제로 떠오른 공급망 안정성 측면에서도 경쟁력을 확보하고 있다. 베트남 생산 거점을 중심으로 안정적 공급망을 구축해 글로벌 배터리 업체들의 탈 중국 공급망 다변화 전략에 대응 가능한 기업으로, 향후 시장에서 중요한 경쟁 우위를 선점했다는 평가다.

이녹스에코엠 관계자는 "우수한 R&D 역량을 바탕으로 구축한 이차전지 음극제용 'Full Si Solution' 포트폴리오를 통해, 다양한 고객사의 맞춤형 니즈를 충족하며 매출 성장을 지속해 나가겠다"며 "베트남 신공장 기반의 경쟁력 있는 생산체계와 안정적 공급망을 바탕으로, 글로벌 톱 티어 Si 기술 솔루션 파트너로 성장하겠다"고 전했다.





장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr



