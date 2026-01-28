본문 바로가기
용인시 농업기술센터, 농산물가공 기초반 내달 27일까지 모집

정두환기자

입력2026.01.28 10:14

가공센터 이용 등 혜택 제공

경기도 용인시 농업기술센터는 '2026년 농산물가공 기초반 교육' 수강생을 다음 달 27일까지 모집한다.

이 과정은 농산물 가공 사업 진입이나 창업을 희망하는 시민을 대상으로 한 것으로, 교육은 3월 9일부터 5월 11일까지 10회에 걸쳐 이뤄진다.


주요 교육 내용은 ▲농식품 가공기술 기초 이론 ▲식품위생법과 표시기준 등 필수 법률 지식 ▲창업 실무·행정 절차 ▲농식품 제조가공 우수사례 ▲기계 운영 실습 등이다.

교육을 수료한 농업인에게는 가공센터 시설 이용 자격이 부여된다. 수료자가 심화 과정을 거쳐 정식으로 창업하면 제품 기획부터 홍보, 판로 지원까지 단계별 맞춤형 지원도 받을 수 있다.


희망자는 전자우편 또는 센터를 방문해 신청하면 된다. 자세한 내용은 농업기술센터 홈페이지에서 확인하거나 센터로 전화 문의하면 된다.


센터 관계자는 "교육생들이 아이디어를 구체화하고 성공적인 농산물 가공 창업 기반을 다질 수 있도록 적극적으로 지원하겠다"고 말했다.




정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr
