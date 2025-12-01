파미셀, 울산 제3공장 기공식 개최…생산 역량 대폭 확대

파미셀 파미셀 005690 | 코스피 증권정보 현재가 16,260 전일대비 850 등락률 -4.97% 거래량 1,567,159 전일가 17,110 2025.12.01 11:41 기준 관련기사 파미셀, 서울아산병원과 첨단재생의료 CMO 계약파미셀, 유전자 치료제 핵심원료 대용량·고순도 제조방법 특허 취득소외되었던 제약바이오에 쏠린 눈...연말까지 기대감 유지될까 전 종목 시세 보기 close 은 울산 온산공단에서 제3공장 기공식을 갖고 첨단 소재 공급망 강화에 나섰다고 1일 밝혔다.

토지 매입부터 건설까지 총 500억원 규모의 사업비가 투입될 예정인 이번 제3공장은 부지 면적 1만6508㎡(약 5000평) 규모로 건설한다. 기존 1·2공장을 합친 것보다 약 1.75배 큰 규모다.

공장 신설로 인공지능(AI) 가속기, 5G 네트워크 장비, 기지국 안테나 등 고부가가치 첨단 장비에 사용되는 저유전율 전자소재 생산에 주력한다. 첨단 자동화 설비를 갖춘 연속생산 공정으로 생산 효율을 극대화하고 품질 고도화를 실현한다.

파미셀은 신공장 준공을 내년 하반기 목표로 하고 있다. 완공하면 연간 생산 능력을 대폭 확대할 것으로 기대했다. 급증하는 글로벌 AI·5G 인프라 시장 수요에 적극적으로 대응할 것으로 판단했다. 제3공장 가동을 통해 글로벌 전자소재 시장에서의 경쟁력을 한층 강화한다.

파미셀 관계자는 "기공식은 미래 첨단 소재시장 주도권 확보를 위한 선제적·전략적 투자의 신호탄"이며 "스마트 공장 구축과 기술 혁신을 통해 지속가능한 성장의 기반을 더욱 공고히 하겠다"고 말했다.

파미셀 바이오 케미컬 사업부문은 2018년 울산 1공장을 건설한 데 이어 2022년 울산 2공장을 건설했다. 매출은 2025년 3분기 누적 775억원을 기록했다. 저유전율 전자소재는 432억원의 매출을 기록하며 전년 동기 대비 181.7% 성장해 바이오 케미컬 부문 매출을 주도했다.





박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>